Desde hace 2 semanas, y tal vez por mucho más tiempo, un hombre nacido en Bulgaria está alojado en una cárcel de Mendoza. Una denuncia por abuso sexual en Ciudad efectuada por una empleada del ahora comerciante derivó en su captura y pedido de prisión preventiva.
Nació en Bulgaria, se puso un comercio en pleno centro y ahora una empleada lo denunció por abuso sexual
El comerciante búlgaro está imputado por abuso sexual y en los próximos días se definirá si continúa en la cárcel
El hombre en cuestión -se reserva su identidad por pedido judicial- nació hace 49 años en Sofía, la capital de Bulgaria. La vida llevó a que años después se radicara en Mendoza.
En una transitada zona del centro, sobre calle Garibaldi, decidió abrir un comercio con un estilo poco visto en la provincia pero muy común en su país natal. Se trata de una especie de kiosco pero que termina vendiendo de todo, hasta zapatos y ropa de mujer. Todo marchó con normalidad hasta abril pasado.
La denuncia por abuso sexual
A mediados del mes pasado, se realizó una denuncia que apuntó contra el comerciante búlgaro y que tiene como presunta víctima a una de sus empleadas, una adolescente de 17 años.
La acusación sostiene que el 9 de abril pasado el hombre abordó a su empleada menor de edad y la accedió analmente. Se inició un expediente que quedó calificado como abuso sexual con acceso carnal.
Con las primeras pruebas del expediente, el fiscal de Delitos Sexuales Gonzalo Marzal ordenó la detención del comerciante el 24 de abril pasado y quedó imputado por ese delito por el cual arriesga de 6 a 15 años de cárcel.
En los últimos días, el abogado defensor del comerciante europeo reclamó por su libertad alegando la falta de antecedentes penales y de pruebas para sostener la acusación. Por el lado contrario, la Fiscalía solicitó que continúe alojado en la cárcel.
Estaba previsto que el jueves pasado se realice la audiencia de prisión preventiva ante la jueza Natacha Cabeza, pero se reprogramó para los próximos días. Esa jornada será clave en la investigación por abuso sexual.