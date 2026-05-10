Nació en Bulgaria, se puso un comercio en pleno centro y ahora una empleada lo denunció por abuso sexual

comercio abuso sexual El comercio donde habría ocurrido el episodio de abuso sexual.

La denuncia por abuso sexual

A mediados del mes pasado, se realizó una denuncia que apuntó contra el comerciante búlgaro y que tiene como presunta víctima a una de sus empleadas, una adolescente de 17 años.

La acusación sostiene que el 9 de abril pasado el hombre abordó a su empleada menor de edad y la accedió analmente. Se inició un expediente que quedó calificado como abuso sexual con acceso carnal.

Con las primeras pruebas del expediente, el fiscal de Delitos Sexuales Gonzalo Marzal ordenó la detención del comerciante el 24 de abril pasado y quedó imputado por ese delito por el cual arriesga de 6 a 15 años de cárcel.

Polo Judicial.jpeg La Justicia investiga el presunto caso de abuso sexual.

En los últimos días, el abogado defensor del comerciante europeo reclamó por su libertad alegando la falta de antecedentes penales y de pruebas para sostener la acusación. Por el lado contrario, la Fiscalía solicitó que continúe alojado en la cárcel.

Estaba previsto que el jueves pasado se realice la audiencia de prisión preventiva ante la jueza Natacha Cabeza, pero se reprogramó para los próximos días. Esa jornada será clave en la investigación por abuso sexual.