Tras más de 2 años absolvieron a un municipal de Las Heras denunciado por abuso en el caso de las cooperativas

En la etapa previa de los alegatos de las partes, el fiscal Flavio D'Amore -que había elevado el caso a juicio- retiró la acusación contra Cortez, de 31 años, lo que comenzó a sellar la suerte en favor del imputado.

Jueza Belén Renna La jueza Belén Renna presidió el Tribunal que absolvió al municipal lasherino Franco Cortez tras un juicio por abuso sexual.

El encierro de la denunciante que no fue tal

Una de las pruebas principales del debate la aportó la abogada defensora de Cortez.

Paula Castillo refutó la versión de la denunciante de que su cliente la había encerrado en un baño del CIC El Plumerillo de Las Heras antes de someterla sexualmente. "La denunciante nunca pudo haber sido encerrada allí porque de las inspecciones oculares realizadas en el lugar se concluyó que las puertas no tenían trabas ni cerraduras".

Franco Cortez se desempeñaba en el área Juventud de la Municipalidad de Las Heras y era militante en el radicalismo de ese departamento. Tras ser denunciado dejó de trabajar en política. Luego de un traslado laboral temporario y tras la incorporación de nuevas pruebas a la causa judicial, fue detenido.

Pasó un par de semanas en la cárcel y durante los últimos dos años estuvo preso con tobillera en un departamentito interno, al fondo de la casa de la madre, que ofició de garante de que no escaparía ni entorpecería el desarrollo de la investigación penal.

La clave: el fiscal del juicio no acusó al denunciado

Martín Lucero fue el primer fiscal investigador del caso. Lo sucedió Flavio D'Amore, quien elevó el expediente a juicio oral por recomendación de sus superiores, a quienes había acudido en consulta. Que se defina en el debate, fue la consigna.

El debate comenzó en abril aunque inicialmente había sido programado para septiembre de 2025.

Este viernes, en el Polo Judicial, Franco Cortez tuvo la chance de decir las últimas palabras en su defensa antes de que el Tribunal conformado por los jueces Renna, Escot y Salido se retirara a deliberar, a sabiendas de que el fiscal había retirado la gravísima acusación penal y la absolución era prácticamente un hecho.

Janina Ortiz-Daniel Orozco.jpg Matrimonio. El ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa, la diputada suspendida Janina Ortiz. Nicolás Rios

La visión de la abogado del empleado que trabajaba para Las Heras

Pasado el mediodía, el empleado municipal de Las Heras quedó en libertad tras escuchar la lectura de la sentencia absolutoria de boca de la jueza Belén Renna.

"Lo político y lo mediático tuvieron mucho que ver con la instrucción de esta causa y con que mi cliente estuviera tanto tiempo detenido", dijo la defensora Paula Castillo cuando concluyó la audiencia.

Confirmó que Franco Cortez respondía a la gestión de Daniel Orozco y Janina Ortiz y que esa condición fue utilizada para complicarlo y potenciar el escándalo político-judicial por el pago millonario a cooperativas de trabajo truchas con dinero de la Municipalidad de Las Heras.

Franco Cortez cumplió 31 años en pleno juicio y durante el tiempo que duró su detención nació su única hija. Desde siempre se declaró inocente y valoró el acompañamiento familiar para aliviar el trance judicial.