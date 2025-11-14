Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras, debe presentarse este viernes en el Polo Judicial, donde se realizará la audiencia de oposición de citación a juicio oral y público en el caso de las cooperativas truchas financiadas con fondos públicos.
Día clave para Daniel Orozco en el juicio por $35 millones y cooperativas truchas en Las Heras
Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras, enfrenta este viernes la audiencia de oposición a citación a juicio por el caso de las cooperativas truchas de Las Heras financiadas con fondos públicos
El también ex candidato a senador provincial durante las últimas elecciones fue citado para las 10.40 luego de que el fiscal Juan Ticheli (Delitos Económicos) diera por terminada la pesquisa por las cooperativas truchas que recibieron $35 millones de la comuna de Las Heras y elevara a juicio el caso que lo tiene bajo proceso penal por peculado, es decir haberse apoderado de bienes públicos que, por la naturaleza de su función, debía administrar.
En la misma situación que Daniel Orozco están la esposa, Janina Ortiz -ex funcionaria municipal y suspendida diputada provincial por el demarchismo-, y el ex funcionario Osvaldo Oyhenart, entre otros.
Las complicaciones para Daniel Orozco, Janina Ortiz y Oyhenart
La audiencia de este viernes es consecuencia de la reprogramación de otra que había sido convocada para el lunes 27 de octubre y fue cancelada por la licencia de la jueza penal interviniente, Dolores Ramón.
En la previa se supo que la defensa técnica de Daniel Orozco había quedado a cargo de la Defensa Pública tras la renuncia de dos abogados particulares "por falta de pago de honorarios", según justificaron ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
El escándalo judicial tuvo serias derivaciones para los imputados Orozco, Ortiz y Oyhenart, como la imposición de multas en dinero por parte del Tribunal de Cuentas de Mendoza, cuyas consideraciones fueron determinantes para que la Fiscalía investigadora cobrara dimensión de los daños económicos sufridos por la Municipalidad de Las Heras.
También el futuro legislativo de Janina Ortiz se complicó seriamente ya que por el escándalo de las cooperativas truchas de Las Heras y una acusación penal por el delito de coacción la Cámara de Diputados de Mendoza la suspendió del cargo de diputada local por el demarchismo.