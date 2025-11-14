Día clave para Daniel Orozco en el juicio por $35 millones y cooperativas truchas en Las Heras

janina ortiz daniel orozco osvaldo oyhenart.jpg Janina Ortiz, Daniel Orozco y Osvaldo Oyhenart, tres de los acusados de peculado y citados a juicio oral y público en el caso de las cooperativas truchas de Las Heras.

Las complicaciones para Daniel Orozco, Janina Ortiz y Oyhenart

La audiencia de este viernes es consecuencia de la reprogramación de otra que había sido convocada para el lunes 27 de octubre y fue cancelada por la licencia de la jueza penal interviniente, Dolores Ramón.

En la previa se supo que la defensa técnica de Daniel Orozco había quedado a cargo de la Defensa Pública tras la renuncia de dos abogados particulares "por falta de pago de honorarios", según justificaron ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

El escándalo judicial tuvo serias derivaciones para los imputados Orozco, Ortiz y Oyhenart, como la imposición de multas en dinero por parte del Tribunal de Cuentas de Mendoza, cuyas consideraciones fueron determinantes para que la Fiscalía investigadora cobrara dimensión de los daños económicos sufridos por la Municipalidad de Las Heras.

También el futuro legislativo de Janina Ortiz se complicó seriamente ya que por el escándalo de las cooperativas truchas de Las Heras y una acusación penal por el delito de coacción la Cámara de Diputados de Mendoza la suspendió del cargo de diputada local por el demarchismo.