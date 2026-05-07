La Corte nacional aceptó revisar la condena a José Zuccardi a pagar U$S12 millones a la hermana

En lo inmediato, este nuevo acto podría derivar en la suspensión de la ejecución de la sentencia que obliga al bodeguero a abonar U$S12 millones más intereses a la hermana y ex legisladora provincial Cristina Zuccardi.

La estrategia de José Zuccardi en la Corte nacional

El empresario José Pepe Zuccardi acudió directamente a la Corte nacional mediante un Recurso de Queja -última instancia jurídica en el país- luego de que la Corte mendocina le rechazara presentarse en el máximo tribunal del país a través de un Recurso Extraordinario.

La intención de José Zuccardi y sus abogados porteños -encabezados por el reputado Bernardo Saravia Frías- es que la Corte nacional deje sin efecto la sentencia condenatoria firmada hace 2 años por los supremos María Teresa Day (voto preopinante), Pedro Llorente y Omar Palermo.

TERESA DAY Y OMAR PALERMO_ SUPREMA CORTE_ TRASPASO.jpg Teresa Day y Omar Palermo, dos de los tres jueces de la Corte de Mendoza que en 2024 condenó a José Zuccardi. FUENTE/ CRISTIAN LOZANO

La intervención del tribunal nacional que integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti también podría derivar en la anulación de una causa penal por insolvencia fraudulenta en la cual José Zuccardi fue sobreseído en marzo último.

Esa pesquisa comenzó cuando la hermana del bodeguero lo denunció en la Fiscalía de Delitos Económicos.

Zuccardi versus Zuccardi: 7 años en la Justicia

El derrotero judicial del pleito que Cristina Zuccardi le inició al hermano José Zuccardi comenzó en 2018 y pasó por la primera instancia del fuero Civil y Comercial, donde la pretensión de la ex legisladora fue rechazada.

En la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones resolvió en el mismo sentido. Hasta que Cristina Zuccardi se presentó en Casación en la Corte mendocina.

Los supremos Day, Llorente y Palermo concluyeron, en fallo unánime, fechado en agosto de 2024, que Pepe Zuccardi debe pagarle a la hermana U$S12 millones más intereses acumulados bajo el argumento de que el reparto de la herencia paterna se realizó "sin perspectiva de género y de modo desigual".