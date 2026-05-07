Quién era el hombre que falleció en el terrible accidente entre un auto y un camión

Accidente cerca de Chivilcoy: la identidad de la víctima fatal

La víctima fatal en la tragedia fue identificada como Juan Carlos Falappa, un hombre de 82 años oriundo de la localidad bonaerense de Bragado. Al momento del siniestro, Falappa viajaba al mando de un auto Audi A4 color gris oscuro (dominio IAJ-418) y falleció en el acto a raíz de la gravedad de las heridas sufridas tras el choque, quedando atrapado en el interior del habitáculo destrozado de su auto.

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La mecánica del accidente cerca de Chivilcoy

El informe de la tragedia emitido por la Policía Vial de Chivilcoy, a cargo del Comisario Inspector Miguel Ángel Costa, detalla cómo se habría desencadenado la colisión. El auto Audi circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy cuando, al intentar realizar una maniobra de sobrepaso a alta velocidad, habría invadido de manera imprudente el carril contrario. En esa circunstancia, impactó de lleno y de forma frontal contra un camión Fiat 619 blanco con acoplado cargado de soja (dominio UZO-006), que transitaba en sentido inverso (Chivilcoy-Suipacha).

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El transporte de carga pesada era guiado por Alejandro Koeinig, un joven de 31 años con domicilio en la ciudad de 25 de Mayo, quien logró salir prácticamente ileso tras el fuerte impacto y el posterior despiste. El caso fue caratulado preventivamente como "homicidio culposo y lesiones culposas", con la intervención de la Justicia para realizar los peritajes de rigor en el lugar del hecho.

Embed - Bragado Club Oficial on Instagram: " @bragadoclubok lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos Falappa, ex Presidente de esta institución y una fuente de inspiración. Acompañamos a la familia y seres queridos en este momento doloroso. En señal de duelo, el club permanecerá cerrado este jueves hasta las 12 hs" View this post on Instagram