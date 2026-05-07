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Quién era el hombre que falleció en el terrible accidente entre un auto y un camión

Identificaron al hombre que manejaba un auto y chocó de frente con un camión, en un accidente que le costó la vida al instante

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
El hombre que perdió la vida en un accidente, conducía un auto Audi y chocó de frente con un camión.

El hombre que perdió la vida en un accidente, conducía un auto Audi y chocó de frente con un camión.

Un violento accidente ocurrido en la noche del martes sobre la Ruta Nacional 5 dejó el lamentable saldo de una persona fallecida. El episodio tuvo lugar a la altura del kilómetro 136,100, cerca del límite jurisdiccional entre Suipacha y Chivilcoy, y generó un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad, bomberos y personal médico en la zona.

Según informaron las autoridades policiales, el trágico accidente se produjo tras un impacto frontal de altísima energía entre un auto de alta gama y un camión. Pese a que en el momento del hecho el asfalto se encontraba seco, era un tramo recto y la calzada estaba correctamente demarcada, la violencia de la colisión provocó que ambos rodados terminaran fuera de la ruta, en una tragedia que conmocionó a todos.

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Accidente cerca de Chivilcoy: la identidad de la víctima fatal

La víctima fatal en la tragedia fue identificada como Juan Carlos Falappa, un hombre de 82 años oriundo de la localidad bonaerense de Bragado. Al momento del siniestro, Falappa viajaba al mando de un auto Audi A4 color gris oscuro (dominio IAJ-418) y falleció en el acto a raíz de la gravedad de las heridas sufridas tras el choque, quedando atrapado en el interior del habitáculo destrozado de su auto.

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La mecánica del accidente cerca de Chivilcoy

El informe de la tragedia emitido por la Policía Vial de Chivilcoy, a cargo del Comisario Inspector Miguel Ángel Costa, detalla cómo se habría desencadenado la colisión. El auto Audi circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy cuando, al intentar realizar una maniobra de sobrepaso a alta velocidad, habría invadido de manera imprudente el carril contrario. En esa circunstancia, impactó de lleno y de forma frontal contra un camión Fiat 619 blanco con acoplado cargado de soja (dominio UZO-006), que transitaba en sentido inverso (Chivilcoy-Suipacha).

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El transporte de carga pesada era guiado por Alejandro Koeinig, un joven de 31 años con domicilio en la ciudad de 25 de Mayo, quien logró salir prácticamente ileso tras el fuerte impacto y el posterior despiste. El caso fue caratulado preventivamente como "homicidio culposo y lesiones culposas", con la intervención de la Justicia para realizar los peritajes de rigor en el lugar del hecho.

Embed - Bragado Club Oficial on Instagram: " @bragadoclubok lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos Falappa, ex Presidente de esta institución y una fuente de inspiración. Acompañamos a la familia y seres queridos en este momento doloroso. En señal de duelo, el club permanecerá cerrado este jueves hasta las 12 hs"
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