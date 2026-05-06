Buenos Aires: se conoció el verdadero motivo del viaje en el que murieron los 4 médicos

El impacto fue tan grande que el Citroën, el auto en donde circulaban los médicos, terminó en un zanjón, estampándose contra una pared rocosa. Los ocupantes del otro vehículo. Por otro lado, una pareja oriunda de Olavarría, que eran pasajeros en el Ford Focus, sobrevivieron gracias a los airbags. “Se nos cruzó de golpe, fue una cuestión de segundos”, declararon.

El comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad de Tornquist

Tras el horrendo accidente, la Secretaría de Seguridad de Tornquist comunicó: “Es una curva donde ninguno de los autos se ve, es muy cerrada”. Cabe aclarar que el Abra de la Ventana acumula antecedentes de accidentes graves y figura en las señalizaciones de riesgo de la ruta provincial 76, dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist.

accidente-tornquist1 Los conductores del Ford Focus se salvaron por los airbags.

Según detallaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad de Tornquist, tres de las médicas fallecidas, Talía Mansilla, María de los Milagros Chirinos y Laura Díaz Sandoval, perecieron en el acto, mientras que Ezequiel Quaglio falleció horas más tarde en el Hospital Municipal de Tornquist. El único sobreviviente del grupo de médicos es Juan Ignacio Daulerio, de 28 años, el conductor del Citroën, quien permanece internado fuera de peligro.