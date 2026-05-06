Cinco médicos regresaban de una reunión en un Citroën C3 y tuvieron un fuerte accidente que derivó en la muerte de cuatro de ellos. Tras investigarse la triste noticia, surgió un dato que no se sabía al principio: las víctimas fatales volvían de un casamiento.
Buenos Aires: se conoció el verdadero motivo del viaje en el que murieron los 4 médicos
Hasta el momento solamente se sabía que los profesionales de la salud regresaban de una fiesta en la localidad de Tornquist
El enlace matrimonial fue en una estancia de la localidad bonaerense de Tornquist, en Provincia de Buenos Aires, que terminó siendo el último fin de semana y evento compartido de cuatro jóvenes residentes del Sanatorio Dr. Julio Méndez, de Caballito. El trágico accidente vial ocurrió a las 7:30 del domingo 3 de mayo cuando el vehículo de las víctimas se cruzar de carril provocando que el auto invadiera el carril contrario y chocara de frente con un Ford Focus que circulaba en dirección contraria.
El impacto fue tan grande que el Citroën, el auto en donde circulaban los médicos, terminó en un zanjón, estampándose contra una pared rocosa. Los ocupantes del otro vehículo. Por otro lado, una pareja oriunda de Olavarría, que eran pasajeros en el Ford Focus, sobrevivieron gracias a los airbags. “Se nos cruzó de golpe, fue una cuestión de segundos”, declararon.
El comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad de Tornquist
Tras el horrendo accidente, la Secretaría de Seguridad de Tornquist comunicó: “Es una curva donde ninguno de los autos se ve, es muy cerrada”. Cabe aclarar que el Abra de la Ventana acumula antecedentes de accidentes graves y figura en las señalizaciones de riesgo de la ruta provincial 76, dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist.
Según detallaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad de Tornquist, tres de las médicas fallecidas, Talía Mansilla, María de los Milagros Chirinos y Laura Díaz Sandoval, perecieron en el acto, mientras que Ezequiel Quaglio falleció horas más tarde en el Hospital Municipal de Tornquist. El único sobreviviente del grupo de médicos es Juan Ignacio Daulerio, de 28 años, el conductor del Citroën, quien permanece internado fuera de peligro.