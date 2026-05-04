Quiénes eran los médicos muertos en un brutal accidente: regresaban de una fiesta y todo terminó en tragedia

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Accidente en Tornquist: quiénes eran las víctimas de la tragedia

Los cuatro jóvenes fallecidos en el accidente fueron identificados oficialmente tras el extenso operativo de los servicios de emergencia en la ruta. Tres de las mujeres perdieron la vida en el acto debido a la extrema violencia del impacto, mientras que el cuarto pasajero falleció poco después tras ser trasladado:

Laura Camila Díaz Sandoval (26 años): joven médica oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Falleció de manera instantánea en el lugar del accidente .

. Falleció de manera instantánea en el lugar del . María de los Milagros Chirinos (28 años): profesional residente del barrio porteño de Caballito. Murió en el acto.

Talía Araceli Mansilla (29 años): médica oriunda de la localidad bonaerense de Lanús. También perdió la vida de forma inmediata tras la colisión.

Ezequiel Agustín Quaglio (31 años): oriundo de Caballito. Sobrevivió al impacto inicial y fue rescatado con vida, pero lamentablemente falleció horas más tarde en el Hospital Municipal de Tornquist debido a la gravedad de sus heridas.

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Accidente en Tornquist: la dinámica de una “trampa mortal”

Los peritajes iniciales en la zona de la tragedia indican que el accidente se desencadenó en una curva sumamente cerrada y peligrosa de la ruta serrana.

La principal hipótesis de los investigadores señala que el conductor del auto Citroën C3 mordió la banquina en pleno trayecto. Al intentar corregir el rumbo del auto con un brusco "volantazo", perdió el dominio de la dirección y se cruzó de carril.

De frente venía un Ford Focus, ocupado por una pareja oriunda de Olavarría que se dirigía a la zona para pasar sus vacaciones. El impacto frontal fue inevitable. La inercia y la fuerza de la colisión provocaron que el auto Citroën saliera despedido hacia un canal adyacente, terminando su descontrolado recorrido al chocar de lleno contra una sólida pared de roca.

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El estado de los sobrevivientes del accidente

A pesar de las consecuencias fatales del choque, tres personas lograron sobrevivir, fueron estabilizadas y se encuentran fuera de peligro, con lesiones de distinta consideración:

Juan Ignacio Daulerio (28 años): conductor del auto Citroën C3, oriundo de CABA, y único sobreviviente del grupo de médicos.

Citroën C3, oriundo de CABA, y único sobreviviente del grupo de médicos. Alejandro Daniel Prezzi (47 años): quien iba al mando del Ford Focus.

Griselda Buchanan (47 años): acompañante en el vehículo de la pareja de Olavarría.

Todos ellos fueron derivados de urgencia al Hospital Municipal de Tornquist, centro neurálgico del operativo que involucró a dotaciones de bomberos voluntarios, personal policial de la jurisdicción y ambulancias de toda la región.

Las autoridades continúan con los peritajes correspondientes para cerrar el expediente de este trágico fin de semana en el cordón serrano del sur bonaerense.