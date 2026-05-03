Brinco: resultados y ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

TRADICIONAL

05 - 16 - 22 - 30 - 32 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($645.893.062)

14 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $406.999,48

308 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.104,99

4.856 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.200

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

BRINCO JUNIOR

05 - 08 - 21 - 22 - 25 - 31

11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.589.184

brinco resultados sorteo ganadores 3 Brinco: los resultados del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21