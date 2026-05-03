La RAE resolvió como se escribe en español el término "cool"

Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) recomienda usar alternativas en español que expresen el mismo concepto, sin necesidad de recurrir al extranjerismo.

Según la RAE, el término “cool” puede sustituirse por varias expresiones en español, de acuerdo del contexto. Algunas de las alternativas recomendadas son: “genial”, “de moda” o “atractivo”.

Estas palabras enriquecen el idioma y mantienen el mismo sentido que “cool” en diversos escenarios. Para España, por ejemplo, “guay” o “molón”, podrían ser las alternativas ideales.

El uso de términos en español refuerza nuestra identidad lingüística y contribuye a una comunicación más accesible y comprensible para todos los hispanohablantes.

Además, el empleo de palabras como “genial” no solo es más fiel a nuestra lengua, sino que también evita la adopción innecesaria de anglicismos.

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Si bien “cool” sigue siendo muy común en conversaciones informales y en el marketing, especialmente en el ámbito juvenil, la recomendación de la RAE es que, cuando sea posible, utilicemos las expresiones equivalentes en español.

De hecho, cuando se decide emplear “cool”, lo más adecuado es escribirlo en cursiva, como extranjerismo crudo, para resaltar su origen en el inglés.

RAE: Palabras relacionadas con “cool” en español:

Genial : se usa para describir algo extraordinario o impresionante.

: se usa para describir algo extraordinario o impresionante. De moda : para referirse a algo que está en tendencia o que es popular en un momento determinado.

: para referirse a algo que está en tendencia o que es popular en un momento determinado. Atractivo : más relacionado con el aspecto físico o las cualidades que despiertan interés.

: más relacionado con el aspecto físico o las cualidades que despiertan interés. Guay : una expresión muy utilizada en España para referirse a algo que es atractivo o agradable.

: una expresión muy utilizada en España para referirse a algo que es atractivo o agradable. Molón: otro término coloquial muy usado en España, que denota algo que tiene mucho estilo o es impresionante.

Fuente: tn.com.ar