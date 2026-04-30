La RAE dejó bien en claro cuál es la palabra en español para referirse a "outfit"

No obstante, hay que tener cuidado con el tratamiento de estos, conocerlos y diferenciarlos nos ayudará a escribirlos correctamente.

La adopción de extranjerismos, como “outfit”, genera preocupación entre expertos en lenguaje por el desplazamiento de palabras propias del español. La Real Academia Española (RAE) advierte sobre la importancia de preservar el idioma mediante el uso de términos equivalentes en español.

La palabra “outfit” proviene del inglés y se utiliza ampliamente en el mundo de la moda para referirse a un conjunto de prendas que crean una apariencia específica.

Según la RAE, utilizar palabras extranjeras puede limitar la riqueza del idioma y generar confusión, especialmente en contextos formales.

Su uso se popularizó en el siglo XX, especialmente en revistas y pasarelas, donde el estilo y la combinación de ropa se convirtieron en un aspecto clave para definir tendencias.

Con el auge de las redes sociales y la influencia de celebridades este término ganó terreno en el habla cotidiana, incluso en países de habla hispana.

La RAE sugiere varias opciones en español para reemplazar el término “outfit” dependiendo del contexto. La palabra “conjunto” se emplea para describir prendas combinadas que crean un estilo específico.

Por otro lado, “atuendo” es ideal para referirse a ropa destinada a ocasiones especiales.

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Si el enfoque está en el estilo, “modelo” es una alternativa válida, mientras que “vestimenta” y “indumentaria” abarcan el vestuario completo, incluidos los accesorios.

De acuerdo con las normas de la Ortografía de la lengua española, los extranjerismos y latinismos crudos o no adaptados (aquellos que se utilizan con su grafía y pronunciación originarias y presentan rasgos gráfico-fonológicos ajenos a la ortografía del español) deben escribirse en los textos españoles con algún tipo de marca gráfica que indique su carácter foráneo.

Las locuciones o dichos en otras lenguas que se utilicen en textos españoles deben escribirse preferentemente en cursiva o, en su defecto, entre comillas.

Fuente: terra.com.co