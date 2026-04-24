¿Se dice brasilero o brasileño?: la RAE fue contundente y explicó cómo se dice

Su riqueza y constantes cambios hacen que hasta incluso en la actualidad existan dudas sobre cómo se dice o cómo se escriben ciertas palabra.

La eterna discusión sobre si se debe decir brasileño o brasilero para referirse a alguien nacido en Brasil fue zanjada por la Real Academia Española.

La institución que rige el idioma resolvió esta duda que durante años dividió a hablantes de distintos países.

Un caso frecuente es el gentilicio de Brasil. Ante las consultas, la Real Academia Española (RAE) aclaró cuál es la forma adecuada: ¿“brasilero” o “brasileño”?

Según la RAE, ambas formas son correctas y aceptadas. Sin embargo, indica que existe una pequeña diferencia entre ellas. “Brasileño” es el gentilicio más extendido y el preferido en la mayoría del ámbito hispanohablante, por lo que se recomienda su uso.

La RAE explicó que “brasileño” es la forma más general y recomendada en el español estándar. Sin embargo, aceptan que en el uso rioplatense la variante “brasilero” está firmemente arraigada en el habla cotidiana y no se considera un error.

Esta distinción es un buen ejemplo de cómo el español puede variar según la región sin que eso implique una falta de corrección.

La RAE apunta que la lengua es un organismo vivo y dinámico, que refleja las costumbres y modos de hablar de sus hablantes.

rae1

El Diccionario panhispánico de dudas explica que el gentilicio asentado en todo el ámbito hispánico es brasileño, aunque en algunas zonas de Hispanoamérica se emplea asimismo brasilero, variante también válida que resulta de adaptar la voz portuguesa brasileiro.

No es apropiado, sin embargo, el uso de esta última forma en textos en español, aunque, si se opta por emplear el lusismo, lo preferible es escribirlo en cursiva o entre comillas por tratarse de un extranjerismo crudo.

Se recuerda además que la palabra carioca se refiere específicamente a los habitantes de la ciudad de Río de Janeiro, por lo que conviene evitar su uso como sinónimo de brasileño.

Fuente: tn.com.ar