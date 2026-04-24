Entraron a robar a una reconocida funeraria en pleno velorio y saquearon hasta al muerto

funeraria OK La reconocida funeraria de Buenos Aires donde ocurrió el doloroso y sensible episodio. Foto: gentileza

Un delincuente, una funeraria y el límite que se cruzó en pleno velorio

Desde la cochería manifestaron un profundo malestar por el robo, asegurando que este hecho "supera todos los límites" de lo imaginable. Para los dueños y empleados, el daño no es solo económico, sino moral, ya que se vulneró la privacidad y el respeto que requiere un momento de duelo.

El personal se percató de los faltantes poco después de que el delincuente se retirara, activando de inmediato la denuncia.

El caso generó un fuerte ruido en el municipio, donde el debate ya no es solo sobre un "hecho aislado", sino sobre la sensación de impunidad que rodea a los delincuentes en las zonas comerciales y urbanas.

policia buenos aires, inseguridad en argentina.jpg La policía se hizo presente en el velorio, pero todavía no hay datos del delincuente. Imagen ilustrativa.

El robo en un lugar tan sensible como lo es un velorio pone la lupa sobre la falta de prevención en las calles de la provincia de Buenos Aires, dejando a los vecinos con la amarga sensación de que ya no se respeta ni siquiera la paz de los muertos.

En ese marco, la justicia analiza los videos para intentar identificar al responsable.