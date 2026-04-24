Entraron a robar a una reconocida funeraria en pleno velorio y saquearon hasta al muerto

La inseguridad en Argentina sumó un capítulo que mezcla la delincuencia con la falta total de códigos y respeto luego de delincuentes entraran a robar a una funeraria y saquearan hasta al muerto, literalmente.
Sucedió en la reconocida Cochería Oviedo de José C. Paz, Buenos Aires, una firma con más de 60 años de historia. Un hombre protagonizó un robo que dejó a todos perplejos. Mientras las familias despedían a sus seres queridos, el sospechoso se filtró en el edificio y recorrió las instalaciones como si fuera un deudo más.
Según se pudo reconstruir a través de las imágenes de vigilancia, el asaltante ingresó por unas puertas dobles que dan acceso directo a los sectores de velatorio. Una vez adentro, se tomó su tiempo: permaneció más de cinco minutos circulando por el lugar sin que nadie notara nada extraño. En ese lapso, no solo se apoderó de elementos pertenecientes a la empresa, sino que llegó al extremo de sustraer objetos personales del muerto.
Un delincuente, una funeraria y el límite que se cruzó en pleno velorio
Desde la cochería manifestaron un profundo malestar por el robo, asegurando que este hecho "supera todos los límites" de lo imaginable. Para los dueños y empleados, el daño no es solo económico, sino moral, ya que se vulneró la privacidad y el respeto que requiere un momento de duelo.
El personal se percató de los faltantes poco después de que el delincuente se retirara, activando de inmediato la denuncia.
El caso generó un fuerte ruido en el municipio, donde el debate ya no es solo sobre un "hecho aislado", sino sobre la sensación de impunidad que rodea a los delincuentes en las zonas comerciales y urbanas.
El robo en un lugar tan sensible como lo es un velorio pone la lupa sobre la falta de prevención en las calles de la provincia de Buenos Aires, dejando a los vecinos con la amarga sensación de que ya no se respeta ni siquiera la paz de los muertos.
En ese marco, la justicia analiza los videos para intentar identificar al responsable.