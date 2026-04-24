Pronóstico del tiempo: será un viernes muy agradable, pero el sábado ingresa un frente frío

El sábado marcará el inicio del cambio, ya que durante la madrugada se espera la llegada de un frente frío con viento del sur.

Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que la mínima rondará en los 11 grados y la máxima será de 19 grados, luego del ingreso del aire frío que traerá aumento de nubosidad y algunas precipitaciones aisladas, especialmente en la Zona Este.

Según detalles del Servicio Meteorológico Nacional el viento será moderado, con velocidades que pueden alcanzar los 27 kilómetros por hora.

Pero este frente frío se hará sentir aun más durante el domingo. La especialista señaló que la mínima será de 7 grados en el amanecer y la máxima trepará a 16 grados. Además, se espera una jornada más ventosa, con ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora, lo que hará que la sensación térmica sea más baja.

Lunes fresco y con posibles heladas

El inicio de la semana continuará con temperaturas bajas, especialmente a primera hora del día debido a que el cielo estará despejado.

La meteoróloga adelantó que será una mañana muy fría y con chances de heladas en zonas del Valle de Uco y San Rafael.

Por el momento, se espera que la mínima sea de 6 grados y una máxima cercana a los 16 grados o 17 grados en el Gran Mendoza, según el pronóstico del tiempo.