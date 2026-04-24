El pronóstico del tiempo para este fin de semana en Mendoza tendrá un cambio marcado. Después de días templados, y cielo algo nublado, llegará un descenso de temperatura que se hará sentir este fin de semana por el ingreso de un frente frío el sábado.
Pronóstico del tiempo: será un viernes muy agradable, pero el sábado ingresa un frente frío
Después de días templados, el termómetro volverá a mostrar temperaturas bajas, según el pronóstico del tiempo. El lunes podría haber heladas
Este viernes será otro día muy agradable con un amanecer frío, pero una tarde muy agradable, con sol y una máxima de 24 grados, según indicó la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo.
El sábado cambia el pronóstico del tiempo
El sábado marcará el inicio del cambio, ya que durante la madrugada se espera la llegada de un frente frío con viento del sur.
Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que la mínima rondará en los 11 grados y la máxima será de 19 grados, luego del ingreso del aire frío que traerá aumento de nubosidad y algunas precipitaciones aisladas, especialmente en la Zona Este.
Según detalles del Servicio Meteorológico Nacional el viento será moderado, con velocidades que pueden alcanzar los 27 kilómetros por hora.
Pero este frente frío se hará sentir aun más durante el domingo. La especialista señaló que la mínima será de 7 grados en el amanecer y la máxima trepará a 16 grados. Además, se espera una jornada más ventosa, con ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora, lo que hará que la sensación térmica sea más baja.
Lunes fresco y con posibles heladas
El inicio de la semana continuará con temperaturas bajas, especialmente a primera hora del día debido a que el cielo estará despejado.
La meteoróloga adelantó que será una mañana muy fría y con chances de heladas en zonas del Valle de Uco y San Rafael.
Por el momento, se espera que la mínima sea de 6 grados y una máxima cercana a los 16 grados o 17 grados en el Gran Mendoza, según el pronóstico del tiempo.