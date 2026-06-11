La temperatura más baja de lo que va de esta semana se registró en la mañana de este jueves con una mínima que rondó los 4 grados, como consecuencia de el cielo despejado. El pronóstico del tiempo indica un aumento de las marcas para hoy y el viernes. El fin de semana será muy frío.
Pronóstico del tiempo: la mañana más fría de la semana pero con una tarde con ascenso de temperatura
Debido a que el cielo está despejado, la mañana tuvo bajas temperaturas en el amanecer. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 17 grados
El pronóstico del tiempo que dio el doctor en meteorología Maximiliano Viale a radio Nihuil fue: "Estamos en un amanecer más fresco que los días previos, con temperaturas bajo cero en el Valle de Uco y fuera del Gran Mendoza".
Pese a este panorama, este jueves se espera la presencia del sol y una máxima de 17 grados. Lo mismo ocurrirá el viernes, cuando se espera poco cambio de las condiciones, con nubosidad variable, un amanecer frío con 3 o 4 grados y una máxima de 17 grados con posibilidad de neblina durante la mañana.
Pronóstico del tiempo para el fin de semana
Según indicó Maximiliano Viale, durante el fin de semana existe la posibilidad de algunas lloviznas en sectores de la provincia, además de un importante descenso de las temperaturas.
Para el sábado se espera un aumento de la nubosidad, viento sur y un día gris, con una máxima que podría llegar a penas a los 10 grados de máxima.
El pronóstico del tiempo indica que el domingo y el lunes mejoran las condiciones, sale el sol y las máximas rondarán los 13 y 14 grados.