Pronóstico del tiempo: la mañana más fría de la semana pero con una tarde con ascenso de temperatura

El pronóstico del tiempo que dio el doctor en meteorología Maximiliano Viale a radio Nihuil fue: "Estamos en un amanecer más fresco que los días previos, con temperaturas bajo cero en el Valle de Uco y fuera del Gran Mendoza".

Pese a este panorama, este jueves se espera la presencia del sol y una máxima de 17 grados. Lo mismo ocurrirá el viernes, cuando se espera poco cambio de las condiciones, con nubosidad variable, un amanecer frío con 3 o 4 grados y una máxima de 17 grados con posibilidad de neblina durante la mañana.