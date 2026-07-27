Viento Zonda en Mendoza: suspendieron clases, cancelaron vuelos y hubo alerta en la provincia

Debido a esta situación, entre las operaciones afectadas se encontró el servicio LP 2435 de la empresa Latam, con origen en Lima y escala previa en Córdoba. La aeronave debía tocar suelo mendocino a las 6.20, pero fue redirigida a un aeropuerto alternativo pasadas las 8.40 tras no poder concretar su aproximación final.

Por otro lado, la firma JetSmart debió suspender el arribo del vuelo WJ 3070, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. El vuelo tenía horario estimado de llegada para las 6.59, pero figuró como cancelado en pantalla por las malas condiciones en la zona de vuelo.

Por el viento Zonda, algunos vuelos fueron desviados del Aeropuerto de Mendoza.

Suspensión de clases en el Valle de Uco

Desde Dirección General de Escuelas (DGE), y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, se tomó la decisión de suspender las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades educativos ubicadas en Tupungato y Tunuyán.

La actividad escolar se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. Sin embargo, desde la DGE aclararon que el resto de la provincia el servicio educativo se brindó con total normalidad.

Se suspendieron las clases presenciales del turno vespertino y nocturno en Tunuyán y Tupungato. Instagram DGE

¿Cómo estará el tiempo el martes 28 de julio?

Para el martes 28 de julio se espera una mínima de 8° y una máxima de 19°. Además, el pronóstico extendido anuncia tiempo parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas en el sur provincial. Nevadas en cordillera.