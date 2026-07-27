Minutos antes de las 17 de este lunes la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la suspensión de clases presenciales para los departamentos de Tunuyán y Tupungato en los turnos vespertino y nocturno como consecuencia del viento Zonda.
Por el viento Zonda se suspendieron las clases presenciales en dos departamentos del Valle de Uco
La Dirección General de Escuelas anunció la suspensión de clases presenciales en Tupungato y en Tunuyán
La medida s estableció para todos los niveles y modalidades en los turnos mencionados.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.
Suspensión por el viento Zonda
Debido a los pronósticos meteorológicos que confirmaronn ráfagas de viento Zonda, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este lunes 27 de julio se ha determinado la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades educativos ubicadas en Tupungato y Tunuyán.
Se reiteró que en el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.
En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
En pocas palabras
- Suspensión de clases: se suspendieron las clases presenciales en Tupungato y Tunuyán por el viento Zonda.
- Turnos afectados: la medida rige para los turnos vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades.
- Actividad virtual: en las zonas afectadas, la actividad escolar se desarrollará de forma virtual.