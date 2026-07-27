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Por el viento Zonda se suspendieron las clases presenciales en dos departamentos del Valle de Uco

La Dirección General de Escuelas anunció la suspensión de clases presenciales en Tupungato y en Tunuyán

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El viento Zonda se sintió fuerte en Tupungato.

El viento Zonda se sintió fuerte en Tupungato.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Minutos antes de las 17 de este lunes la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la suspensión de clases presenciales para los departamentos de Tunuyán y Tupungato en los turnos vespertino y nocturno como consecuencia del viento Zonda.

La medida s estableció para todos los niveles y modalidades en los turnos mencionados.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Por el viento Zonda se suspendieron las clases en Tunuy&aacute;n y en Tupungato.

Por el viento Zonda se suspendieron las clases en Tunuyán y en Tupungato.

Suspensión por el viento Zonda

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirmaronn ráfagas de viento Zonda, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este lunes 27 de julio se ha determinado la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades educativos ubicadas en Tupungato y Tunuyán.

Se reiteró que en el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En pocas palabras

  • Suspensión de clases: se suspendieron las clases presenciales en Tupungato y Tunuyán por el viento Zonda.
  • Turnos afectados: la medida rige para los turnos vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades.
  • Actividad virtual: en las zonas afectadas, la actividad escolar se desarrollará de forma virtual.
Resumen generado por Thinkindot AI

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