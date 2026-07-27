Por el viento Zonda se suspendieron las clases presenciales en dos departamentos del Valle de Uco

Por el viento Zonda se suspendieron las clases en Tunuyán y en Tupungato. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Suspensión por el viento Zonda

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirmaronn ráfagas de viento Zonda, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este lunes 27 de julio se ha determinado la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades educativos ubicadas en Tupungato y Tunuyán.

Se reiteró que en el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.