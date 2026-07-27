Plan canje: cómo recibir un smart moderno de hasta 98 pulgadas a cambio de tu televisor viejo

Uno de los electrodomésticos más utilizados en cualquier casa o departamento es el televisor. Lamentablemente, la vida útil de estos no suele ser muy larga y un día comienzan a fallar hasta que no encienden más. Ante esta posibilidad y con la oferta de tener mejor tecnología, una importante empresa lanzó y sostiene un plan canje de televisores Smart TV.
No es la primera vez que una conocida empresa lanza un plan canje de televisores. En este caso, la empresa es Samsung, que confirmó cada uno de los detalles de esta promoción que puede encontrar a muchos interesados.
Cómo es el plan canje para obtener un nuevo Smart TV
El plan canje de televisores de Samsung es muy simple. Según se explica a través del sitio web de la empresa, a través de esta promoción se pueden adquirir nuevos dispositivos, siempre de la misma marca, ofreciendo el televisor actual como parte del pago y abonando la diferencia.
Desde Samsung explicaron que el televisor que cada persona entrega tiene que cumplir algunos requisitos, tales como estar en funcionamiento, es decir, que prenda y se apague. En ese sentido, se señaló que al valor al que se recibe el aparato depende del modelo en cuestión y de su estado.
El sistema de este plan canje es muy simple. Se compra el producto a través de la tienda de Samsung y se carga el producto a canjear. Una vez que se haya hecho, se debe pagar la totalidad del televisor comprado y cuando se entrega el "viejo", la plata por la que es recibido se reintegra a la cuenta informada.
El reintegro del plan canje de televisores, no obstante, no se hace de manera inmediata, sino que deben pasar entre 15 y 20 días hábiles, explicaron desde Samsung.
De cuánto puede ser el ahorro en el plan canje de televisores
Según se puede observar a través del sitio de Samsung, el ahorro en el plan canje depende de los modelos a comprar. En ese sentido, hay televisores que van desde las 43 pulgadas hasta otros de 98 pulgadas. En tanto, los porcentajes de descuentos van del 15% al 30%. Además, se ofrecen descuentos especiales por pagos en una sola cuota o cuotas sin interés.
En pocas palabras
- Plan canje Samsung: Permite adquirir nuevos televisores Smart TV de la marca ofreciendo el equipo actual como parte de pago.
- Requisitos y funcionamiento: El televisor a entregar debe estar en funcionamiento; el valor de reintegro depende del modelo y estado.
- Ahorro y financiación: Los descuentos varían entre el 20% y 40%, con opciones de pago en cuotas sin interés.