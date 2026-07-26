Lámpara de sal: por qué hay que colocarla en la habitación si quieres dormir bien y liberar estrés

Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y el lugar que les asignas también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Quizá el nombre es difícil de distinguir, pero seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente, la de sal, de color rosado o anaranjado, esconde, entre sus luces y formas, una conexión única con el buen descanso. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en tu habitación o dormitorio y cómo es el proceso para que haga efecto.
Lámpara de sal: por qué hay que colocarla en la habitación para buscar un descanso prometedor
Las lámparas de sal del Himalaya están elaboradas con sal milenaria, de cristales de sal variados en colores como blanco, naranja o violeta. Son una decoración particular que embellece cualquier espacio y lo llena de tranquilidad, por eso, estas lámparas cargan consigo la particularidad de ser responsables de muchos beneficios.
Sin embargo, la ubicación lo es todo y su potencial energético debe aprovecharse usándola en los lugares que la energía requiera, tal como el dormitorio.
Su habitación es quizá el lugar donde pasa la mayor parte de su tiempo. Donde descansa para iniciar un nuevo día, donde idea la mejor estrategia para el día siguiente, donde junta fuerzas para salir de la cama y comerse el mundo. No por nada es uno de los lugares más importantes.
Por eso, colocar una lámpara de sal en un dormitorio es una muy buena idea; puedes colocarla idealmente en tu mesita de noche para tener un gran purificador de aire natural. Además, su hermosa luz nocturna y su suave brillo ámbar iluminan las horas oscuras de la noche y crean una atmósfera fascinante para el descanso.
Cuando está encendida, emite iones negativos que destruirán los contaminantes del aire y los alérgenos. Como resultado, se sentirá rodeado de aire fresco y se sentirá tranquilo y relajado, lo mejor a la hora de ir a dormir.
También la lámpara de sal es segura para mantenerse encendida durante toda la noche, ya que se cree, según el feng shui, que mejora los patrones de sueño y promueve que haya menos ronquidos.
En pocas palabras
- Lámparas de sal: Suelen ser de sal milenaria del Himalaya, con cristales variados en colores.
- Beneficios en la habitación: Purifican el aire, emiten iones negativos y crean una atmósfera de tranquilidad para el descanso.
- Recomendación Feng Shui: Colocarlas en la mesita de noche mejora los patrones de sueño y promueve un ambiente relajado.