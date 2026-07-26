Lámpara de sal: por qué hay que colocarla en la habitación si quieres dormir bien y liberar estrés

Sin embargo, la ubicación lo es todo y su potencial energético debe aprovecharse usándola en los lugares que la energía requiera, tal como el dormitorio.

Su habitación es quizá el lugar donde pasa la mayor parte de su tiempo. Donde descansa para iniciar un nuevo día, donde idea la mejor estrategia para el día siguiente, donde junta fuerzas para salir de la cama y comerse el mundo. No por nada es uno de los lugares más importantes.

La habitación es un lugar ideal y, además, promueve el buen descanso.

Por eso, colocar una lámpara de sal en un dormitorio es una muy buena idea; puedes colocarla idealmente en tu mesita de noche para tener un gran purificador de aire natural. Además, su hermosa luz nocturna y su suave brillo ámbar iluminan las horas oscuras de la noche y crean una atmósfera fascinante para el descanso.

Cuando está encendida, emite iones negativos que destruirán los contaminantes del aire y los alérgenos. Como resultado, se sentirá rodeado de aire fresco y se sentirá tranquilo y relajado, lo mejor a la hora de ir a dormir.

También la lámpara de sal es segura para mantenerse encendida durante toda la noche, ya que se cree, según el feng shui, que mejora los patrones de sueño y promueve que haya menos ronquidos.