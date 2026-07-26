Dormía la siesta y le cayó un meteorito: la historia de la mujer que sobrevivió al espacio

Su madre, que estaba en otra habitación, corrió a asistirla entre los escombros. Encontraron a Ann en estado de shock, con un hematoma gigantesco de color violeta. Sorprendentemente, a pesar del tremendo impacto, la mujer pudo ponerse de pie y caminar

La noticia corrió rápidamente y la policía local incautó la roca para entregársela a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que buscaba descartar que se tratara de un artefacto de espionaje en plena Guerra Fría.

Una vez que los científicos confirmaron su origen extraterrestre, comenzó una encarnizada batalla legal por la propiedad del meteorito. Más precisamente, era entre Ann y su esposo contra la dueña de la propiedad.

La noticia tomó fuerza con el correr de las horas, pero no terminó de la mejor manera.

Finalmente, tras más de un año de disputas en los tribunales, el matrimonio Hodges le pagó 500 dólares a la propietaria para quedarse con la roca, con la firme ilusión de venderla por una suma millonaria a algún coleccionista privado o museo.

El trágico costo personal

Lamentablemente para la familia, para cuando la Justicia resolvió el pleito, el furor mediático y el interés del público habían desaparecido por completo.

Agotados por el acoso de los curiosos, la presión de la prensa y la ruina financiera, los Hodges decidieron donar la piedra al Museo de Historia Natural de Alabama, donde permanece expuesta hasta el día de hoy.

La repentina exposición mediática provocó ataques de pánico en la mujer y un desorden de estrés postraumático del que nunca se recuperó. El matrimonio terminó divorciándose diez años después del accidente y Ann falleció de insuficiencia cardíaca en un centro de salud mental en 1972, a los 52 años.