Descubrimiento de los ingredientes para crear vida en un meteorito que cayó en Estados Unidos

La superficie en la que se realizó el descubrimiento.

Los estudios arrojaron resultados llamativos. El equipo determinó que los restos provienen de un mundo primitivo. "Un estudio forense de los fragmentos demostró que contenían trozos conservados de cerca de la superficie de un pequeño asteroide primitivo donde experimentó fluidos salados concentrados, un proceso que no se conocía previamente en aquel tipo de mundo protoplanetario", detalló Jenniskens.

El trayecto

La investigación logró reconstruir el camino del objeto volador. Unas sesenta personas observaron una brillante bola de fuego cruzando el cielo nocturno. Los radares confirmaron una velocidad superior a cincuenta mil kilómetros por hora. Dieciséis testigos sintieron la fuerte onda expansiva generada por la fricción térmica en la atmósfera.

La roca se fragmentó a treinta y cinco kilómetros de altitud. Las instalaciones del Aeropuerto Internacional Libertad rastrearon la caída mediante radares meteorológicos. Las cámaras de la Sociedad Estadounidense de Meteoros calcularon la trayectoria. Mike Hankey, coautor del trabajo, precisó el origen. "La trayectoria se remonta a la parte baja del cinturón de asteroides", concluyó el experto.