"Hubo gente que pagó hasta U$S60 mil": un mendocino contó detalles desde el banderazo de Nueva York

Fernando aseguró que la pasión argentina desbordó la ciudad. "Messi sigue batiendo récords. Ves camisetas argentinas y las rosas del Inter Miami por todos lados, originales y truchas. Lo más increíble es que muchísima gente que las usa ni siquiera es argentina. Es la locura que genera nuestro 10", contó. También reveló que escuchó historias de fanáticos dispuestos a cualquier sacrificio para estar en la final: "Hay personas que pagaron hasta 60.000 dólares por una entrada".

Para el mendocino, que desde hace años reside en Estados Unidos, la previa supera todo lo que había vivido en otros Mundiales. "Nueva York es celeste y blanco", insistió. Y resumió el clima que se respira a pocas horas del partido decisivo: "Hay algo que emociona. No importa de dónde venga cada uno. Durante estos días todos parecen conocerse de siempre. Esa es la magia que tiene Argentina".