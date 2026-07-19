Giro inesperado para la final del Mundial 2026: el astrólogo viral adelanta a qué hora serán los goles

En sus redes sociales, el especialista en astrología mencionó que los horarios se mantienen bastante parecidos a sus predicciones originales, pero ajustados a esos tres minutos modificados.

Las predicciones realizadas incluyen goles, pero también jugadas importantes. El estudioso de astrología enumeró dichos momentos de la final del Mundial 2026.

Los minutos del entretiempo determinaron las modificaciones.

En el primer tiempo, los horarios clave serían:

16:13

16:26

16:32

16:38

16:48

16:56

En el segundo tiempo de la final del Mundial 2026, Sirius destacó los siguientes momentos u horarios en los que podrían suceder jugadas importantes:

17:09

17:14

17:24

17:33

17:38

17:49

17:55

18:06, en el caso de que se extienda.

El experto en astrología mencionó que estos horarios se ajustan a un escenario que propiamente es dinámico y variable, por lo que incluyó algunos minutos de más.

Predicciones extras sobre el Mundial 2026

Sirius también realizó algunos cruces y predicciones utilizando las cartas astrales y datos de los equipos que se enfrentan en la final.

Las cartas astrales también proporcionan datos a las predicciones.

El partido entre Argentina y España se definiría, según sus predicciones, por leves detalles dentro de un equilibrio entre ambos. Además, de acuerdo con el análisis de la carta astral del entrenador español afectada por Saturno, la Selección Argentina podría presentar una diferencia positiva.