A tan solo horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, el reconocido astrólogo Juan Cruz Sirius decidió actualizar sus predicciones.
Giro inesperado para la final del Mundial 2026: el astrólogo viral adelanta a qué hora serán los goles
El reconocido astrólogo Juan Cruz Sirius actualizó sus predicciones para la final del Mundial 2026 horas antes del partido
Luego de darse a conocer los cambios en la duración del entretiempo, el especialista en astrología debió ajustar los minutos exactos en los que habrá mayores probabilidades de goles o intervenciones determinantes.
Nuevas predicciones para el Mundial 2026: ¿a qué hora serán los goles en la final según la astrología?
Juan Cruz Sirius, un astrólogo viral que ya ha realizado predicciones y adelantos en otras ocasiones y momentos del Mundial 2026, anunció que los horarios de los goles y las jugadas importantes se modificaron apenas debido a los cambios en la duración del entretiempo.
En sus redes sociales, el especialista en astrología mencionó que los horarios se mantienen bastante parecidos a sus predicciones originales, pero ajustados a esos tres minutos modificados.
Las predicciones realizadas incluyen goles, pero también jugadas importantes. El estudioso de astrología enumeró dichos momentos de la final del Mundial 2026.
En el primer tiempo, los horarios clave serían:
- 16:13
- 16:26
- 16:32
- 16:38
- 16:48
- 16:56
En el segundo tiempo de la final del Mundial 2026, Sirius destacó los siguientes momentos u horarios en los que podrían suceder jugadas importantes:
- 17:09
- 17:14
- 17:24
- 17:33
- 17:38
- 17:49
- 17:55
- 18:06, en el caso de que se extienda.
El experto en astrología mencionó que estos horarios se ajustan a un escenario que propiamente es dinámico y variable, por lo que incluyó algunos minutos de más.
Predicciones extras sobre el Mundial 2026
Sirius también realizó algunos cruces y predicciones utilizando las cartas astrales y datos de los equipos que se enfrentan en la final.
El partido entre Argentina y España se definiría, según sus predicciones, por leves detalles dentro de un equilibrio entre ambos. Además, de acuerdo con el análisis de la carta astral del entrenador español afectada por Saturno, la Selección Argentina podría presentar una diferencia positiva.