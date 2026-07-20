Lionel Scaloni, con tono de despedida de la Selección argentina: "Hasta diciembre voy a seguir, después..."

Después de la emotiva conferencia de prensa, Lionel Scaloni dejó expuesta por primera vez la posibilidad cierta de dejar de ser el DT de la Selección argentina después de un ciclo notable de 8 años.
Lionel Scaloni dejó expuesta por primera vez la posibilidad cierta de dejar de ser el DT de la Selección argentina después de un ciclo notable
Después de la emotiva conferencia de prensa, Lionel Scaloni dejó expuesta por primera vez la posibilidad cierta de dejar de ser el DT de la Selección argentina después de un ciclo notable de 8 años.
"Hasta diciembre voy a seguir, después seguramente corte", dijo claramente el entrenador más exitoso de la historia del equipo nacional aunque también afirmó que tomará la decisión después de hablar con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.
"Voy hablar con el presidente, pero a idea es relajar y parar un poco. Este es un lugar espectacular, soñado, y ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar. Ha sido un placer y un orgullo. Ni en mis mejores sueños lo habría pensado", agregó el santafesino de Pujato.
"Hasta diciembre, si el presidente quiere, yo estoy acá y después va a ser complicado porque también es justo que se pueda cambiar. Lo que tiene que permanecer es este espíritu de grupo y esta unión entre los jugadores y el pueblo que tendría que estar para siempre", señaló.
"Repito, es un lugar increíble, espectacular, hermoso, soñado, pero que dedica un montón de cosas. Ya veremos, hasta diciembre ya te digo que voy a estar", concluyó.
La AFA y su presidente Chiqui Tapia dejaron en claro, antes y durante el Mundial 2026, la intención de prolongar el contrato de Lionel Scaloni su cuerpo técnico.
Más allá de las declaraciones que el DT hizo en medio de las emociones que generó la definición de la Copa del Mundo, todo indica que la dirigencia intentará convencerlo de renovar el vínculo.