Lionel Scaloni, con tono de despedida de la Selección argentina: "Hasta diciembre voy a seguir, después..."

"Hasta diciembre, si el presidente quiere, yo estoy acá y después va a ser complicado porque también es justo que se pueda cambiar. Lo que tiene que permanecer es este espíritu de grupo y esta unión entre los jugadores y el pueblo que tendría que estar para siempre", señaló.

"Repito, es un lugar increíble, espectacular, hermoso, soñado, pero que dedica un montón de cosas. Ya veremos, hasta diciembre ya te digo que voy a estar", concluyó.

La AFA quiere que Scaloni siga

La AFA y su presidente Chiqui Tapia dejaron en claro, antes y durante el Mundial 2026, la intención de prolongar el contrato de Lionel Scaloni su cuerpo técnico.

Más allá de las declaraciones que el DT hizo en medio de las emociones que generó la definición de la Copa del Mundo, todo indica que la dirigencia intentará convencerlo de renovar el vínculo.