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Cuándo vuelven a jugar Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tras concluir el parate del Mundial

Independiente Rivadavia y Gimansia y Esgrima se preparan para retomar el campeonato de Primera División

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima volverán a disputar el torneo de Primera División tras el parate mundialista.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima volverán a disputar el torneo de Primera División tras el parate mundialista.

Tras el final de la Copa del Mundo 2026, el fútbol argentino retomará su programación habitual de Primera División con el Torneo Clausura que disputarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima como representantes mendocinos.

Para Independiente Rivadavia, la suspensión de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata le permitió tener mayor descanso antes del comienzo del Clausura ya que venía de jugar octavos de final de la Copa Argentina ante Tigre. Para Gimnasia y Esgrima, la pretemporada en Buenos Aires fue el último impulso de preparación para comenzar un segundo semestre donde buscará alejarse de la zona de descenso para mantener la categoría.

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia

Luego de comenzar el segundo semestre con los 16avos de final de la Copa Argentina, el equipo de Alfredo Berti retomará el campeonato de Primera División el próximo domingo 26 de julio cuando se enfrente a Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Clausura.

Independiente Rivadavia se medir&aacute; con Atl&eacute;tico Tucum&aacute;n por la primera fecha del Clausura.&nbsp;

Independiente Rivadavia se medirá con Atlético Tucumán por la primera fecha del Clausura.

En el Estadio Monumental José Fierro, a partir de las 15, la Lepra comenzará su derrotero en el torneo local en condición de visitante. Luego se reencontrará con toda su gente en el Bautista Gargantini el jueves 30 de julio cuando enfrente a Huracán de Parque Patricios por la segunda fecha.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima

El Lobo, por su parte, volverá a la acción este viernes 24 de julio cuando se mida ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la primera fecha del Torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima jugarpa ante Central C&oacute;rdoba de Santiago del Estero por la primera fecha del Clausura de Primera Divisi&oacute;n.&nbsp;

Gimnasia y Esgrima jugarpa ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la primera fecha del Clausura de Primera División.

A partir de las 16.45, Gimnasia y Esgrima retomará su camino en Primera División donde su objetivo es mantener la categoría de cara a la temporada 2027. El equipo de Darío Franco realizó una larga pretemporada que incluyó dos amistosos en Buenos Aires, ante Racing y Argentinos Juniors, para sumar rodaje futbolístico.

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