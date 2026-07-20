Cuándo vuelven a jugar Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tras concluir el parate del Mundial

Tras el final de la Copa del Mundo 2026, el fútbol argentino retomará su programación habitual de Primera División con el Torneo Clausura que disputarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima como representantes mendocinos.
Independiente Rivadavia y Gimansia y Esgrima se preparan para retomar el campeonato de Primera División
Tras el final de la Copa del Mundo 2026, el fútbol argentino retomará su programación habitual de Primera División con el Torneo Clausura que disputarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima como representantes mendocinos.
Para Independiente Rivadavia, la suspensión de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata le permitió tener mayor descanso antes del comienzo del Clausura ya que venía de jugar octavos de final de la Copa Argentina ante Tigre. Para Gimnasia y Esgrima, la pretemporada en Buenos Aires fue el último impulso de preparación para comenzar un segundo semestre donde buscará alejarse de la zona de descenso para mantener la categoría.
Luego de comenzar el segundo semestre con los 16avos de final de la Copa Argentina, el equipo de Alfredo Berti retomará el campeonato de Primera División el próximo domingo 26 de julio cuando se enfrente a Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Clausura.
En el Estadio Monumental José Fierro, a partir de las 15, la Lepra comenzará su derrotero en el torneo local en condición de visitante. Luego se reencontrará con toda su gente en el Bautista Gargantini el jueves 30 de julio cuando enfrente a Huracán de Parque Patricios por la segunda fecha.
El Lobo, por su parte, volverá a la acción este viernes 24 de julio cuando se mida ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la primera fecha del Torneo Clausura.
A partir de las 16.45, Gimnasia y Esgrima retomará su camino en Primera División donde su objetivo es mantener la categoría de cara a la temporada 2027. El equipo de Darío Franco realizó una larga pretemporada que incluyó dos amistosos en Buenos Aires, ante Racing y Argentinos Juniors, para sumar rodaje futbolístico.