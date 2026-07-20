Cuándo vuelven a jugar Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tras concluir el parate del Mundial

Para Independiente Rivadavia, la suspensión de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata le permitió tener mayor descanso antes del comienzo del Clausura ya que venía de jugar octavos de final de la Copa Argentina ante Tigre. Para Gimnasia y Esgrima, la pretemporada en Buenos Aires fue el último impulso de preparación para comenzar un segundo semestre donde buscará alejarse de la zona de descenso para mantener la categoría.

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia

Luego de comenzar el segundo semestre con los 16avos de final de la Copa Argentina, el equipo de Alfredo Berti retomará el campeonato de Primera División el próximo domingo 26 de julio cuando se enfrente a Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Clausura.