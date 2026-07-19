El presidente Javier Milei se expresó en sus redes sociales una vez finalizada la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. A través de su cuenta de X, el mandatario agradeció el esfuerzo del plantel dirigido por Lionel Scaloni, destacó la entrega del equipo durante todo el torneo y dejó en manos del equipo la decisión de decretar feriado nacional.
Milei anunció que será feriado nacional el día que la Selección argentina elija para festejar con la gente
El presidente decidió no viajar a Estados Unidos por cábala. Su comunicado en X ¿Qué pasará este lunes?
"FESTEJO MUNDIAL", indicó el primer mandatario: "Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", posteó Milei.
¿Es feriado el lunes 20 de julio en Argentina?
Por ahora no. Lo que puntualizó el presidente es que aquel día que la Selección elija para festejar en el país será calificado como feriado. Sin embargo no precisó que fuera este lunes: eso dependerá del plantel.
En consecuencia, con la información disponible hasta cerca de la medianoche del domingo, el lunes sigue siendo un día laboral.
Queda abierta la posibilidad de que este martes, en caso de que el plantel y la AFA decidan hacer algún festejo, se tome la decisión ya anticipada por el presidente.
El saludo de Milei tras la derrota
"Muchas gracias jugadores!!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió Milei en un breve mensaje que rápidamente comenzó a sumar miles de interacciones.
A diferencia de otros jefes de Estado, el presidente no viajó a Estados Unidos para presenciar el partido decisivo y siguió el encuentro desde Argentina. Su publicación llegó minutos después del cierre de la final y se sumó a las numerosas muestras de apoyo que recibió la Selección en las redes sociales tras su actuación en el Mundial.
Anteriormente, el mandatario había hecho comentarios sobre el desempeño del equipo; y también acerca de otras selecciones, como la Noruega. Ocurre que el presidente es bastante futbolero: a su conocida afición por Boca se suma su historia como arquero, un puesto que ocupó en las canchas durante su juventud.