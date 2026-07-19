Milei anunció que será feriado nacional el día que la Selección argentina elija para festejar con la gente

En consecuencia, con la información disponible hasta cerca de la medianoche del domingo, el lunes sigue siendo un día laboral.

Queda abierta la posibilidad de que este martes, en caso de que el plantel y la AFA decidan hacer algún festejo, se tome la decisión ya anticipada por el presidente.

El saludo de Milei tras la derrota

"Muchas gracias jugadores!!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió Milei en un breve mensaje que rápidamente comenzó a sumar miles de interacciones.

A diferencia de otros jefes de Estado, el presidente no viajó a Estados Unidos para presenciar el partido decisivo y siguió el encuentro desde Argentina. Su publicación llegó minutos después del cierre de la final y se sumó a las numerosas muestras de apoyo que recibió la Selección en las redes sociales tras su actuación en el Mundial.

Anteriormente, el mandatario había hecho comentarios sobre el desempeño del equipo; y también acerca de otras selecciones, como la Noruega. Ocurre que el presidente es bastante futbolero: a su conocida afición por Boca se suma su historia como arquero, un puesto que ocupó en las canchas durante su juventud.