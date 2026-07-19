¿Nunca podremos cancelar la deuda de gratitud que el país tiene con Karina?

Cada vez que la ocasión se presenta, el mandatario vuelve a elevar a la dama por encima del resto de los miembros del Gabinete: "Karina ha hecho un inmenso trabajo. Sin ella, nada de esto sería posible", nos ha explicado.

La pregunta surge entonces casi inevitable: ¿por qué debería la ciudadanía argentina arrastrar de por vida esa supuesta deuda de gratitud, siendo que Karina es una funcionaria que, además de que no fue votada por nadie, tiene una magra performance en cuanto a imagen pública?.

Los hermanos Javier y Karina Milei. Foto: X de Karina Milei

Pagar el préstamo

En el ideario economicista del presidente Milei los argentinos le hemos pedido prestado a él un activo (el saneamiento de la macroeconomía) pero ahora esa deuda la tenemos que devolver con nuevos intereses para reconocer la labor que en la faz político-partidaria está cumpliendo su hermana Karina, algo que -parece decirnos- ya estaba en la letra chica del contrato y no leímos correctamente.

En un gobierno republicano convencional, la supuesta deuda de gratitud debería estar reservada a favor de la figura del presidente/a de la Nación, que es quien surge de una decisión soberana. Y no para una parienta devenida funcionaria. Javier Milei fue ungido a la primera magistratura por la decisión soberana de millones de argentinos en aquel balotaje de noviembre de 2023 en que fue derrotado el peronista multipropósito Sergio Massa.

En todo caso, esa "deuda" que nos reclama el presidente Milei no debería ni siquiera exigirse. Mucho menos ser para siempre. Es que estamos hablando de servidores del pueblo de la república que deben hacer las cosas bien por el compromiso democrático que han tomado con el pueblo. Digámoslo así: sería una exageración porque en el liberalismo básico la exaltación de las personalidades no es algo que debe propiciarse.

La operadora

A dos años y siete meses desde que arrancó la gestión libertaria nacional, es innegable que Karina Milei ostenta un poder político real que está por encima del resto de los funcionarios y que viene opacando a la Jefatura de Gabinete de Ministros, un cargo consagrado por la Constitución y al que éste gobierno parece haberle bajado el precio al cambiarle cuatro veces la conducción.

En realidad la conductora real de esa Jefatura de Ministros ha sido y es Karina Milei quien hasta ahora se ha negado a asumir formalmente el puesto consciente de sus carencias, como la de no tener aceitado el don de hablar en público. Como contrapeso, ella está muy segura de su carácter férreo y de sus habilidades para mandar.

Podría decirse que las virtudes políticas de Karina se concentran mejor, por ahora, en la faz -siempre necesaria en cualquier gobierno- de operadora político entre las sombras. Cree ser intuitiva y se ha ganado fama de implacable. Los comentarios sobre ella mezclan a una mujer amable con otra despiadada.

Su tendencia al secretismo favorece ese tipo de comentarios. Victoria De Masi ha dicho en "Karina" su libro de investigación sobre la hermana presidencial, que la funcionaria "utiliza el silencio como una herramienta, sobre todo para castigar. Si se enoja con alguien le retira la palabra. No habla, ejecuta".

Tapa de Karina, el libro de Victoria Di Masi Foto: Yenni

Temible

Su logro político más mostrable es el de haber armado La Libertad Avanza como partido nacional, más allá de que en muchos lugares del país el partido oficialista se haya conformado sumando "cuadros" de escasísima o nula formación política que ha generado más de un problema.

Pero sin duda, la función primordial de la poderosa funcionaria del gobierno libertario radica en lo familiar. Es la de proteger a su hermano haciéndose cargo del manejo diario de la política, actividad a la que él considera (o consideraba) como "algo inmoral, parasitario y coercitivo que empobrece a la población para mantener los privilegios de una casta".

Cada vez que acentúa su decisión de ir por la reelección en 2027, el mandatario suele exaltar a Karina como una de las principales figuras a futuro, posicionándola para que "continúe en el tiempo el proyecto libertario". Leer eso y no pensar en posibles alquimias del tipo Javier Milei-Karina Milei es imposible.

Ante esa "inquietante" posibilidad(perdón, pero admitimos que el primer adjetivo que se nos vino a la mente fue "temible") ¿habrá que decidirse a hacer un plan especial para ponernos al día con la citada deuda de gratitud?