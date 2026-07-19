El fenómeno Messi nos explica conceptos básicos de economía

Krishnamurti decía que todos tenemos un talento único, y que lo que debíamos hacer era descubrirlo y luego encontrar quiénes quieran pagar por dicho talento. Esto implica que tenemos el “monopolio” de lo que hacemos, no hay nadie más en el mundo que lo haga igual.

A los alumnos cuando empiezo las clases les pregunto si han visto en sus espaldas algún código de barras. Ante la obvia respuesta que no, sigue, que eso, demuestra que son únicos, extraordinarios e irrepetibles. Ergo, no hay nadie más como cada uno de ellos/nosotros.

Jim Phelps en la serie Misión Imposible. Foto: Reddit

Por lo tanto, el talento que tengan es también único, extraordinario e irrepetible. Parafraseando como le decía el jefe a Jim Phelps en la serie Misión Imposible: “Su misión Jim, si usted decide aceptarla, es descubrir su talento único y luego encontrar quién quiera pagar por él”.

Empecemos por el Talento: se nace y se hace.

La Praxeología es la ciencia que estudia la acción humana en general, sin entrar en las razones de por qué las personas hacen determinadas cosas, aspecto que le corresponde a la Psicología y eventualmente a la Psiquiatría (para lo cual, si se quiere complementar para el estudio de la economía, sugiero leer a Carl Jung en psicología a Thomas Szasz en psiquiatría y sumar a Karl Popper y Sir John Eccles). Luego Ludwig von Mises denominó Cataláctica a la ciencia que estudia la acción humana pero como agentes económicos.

En síntesis, la Economía es una rama de la Praxeología.

Todo parte del axioma de que las personas actúan, que eligen medios para alcanzar determinados fines que valoran (subjetivamente). De ahí se deduce lógicamente todo hacia abajo. Las personas no son átomos o algo inerte; tienen fines, valoran, eligen, otra vez, de manera subjetiva, lo cual, deja sin posibilidades que se pueda utilizar el instrumental de las ciencias naturales para hacer cualquier tipo de análisis, como pretende la economía matemática (que como decía mi gran amigo y profesor Juan Carlos Cachanosky, es un “merger” entre economistas que no saben nada de matemáticas y matemáticos que no saben nada de economía).

Dado que el proceso parte de un axioma, esto es, actuar, la acción humana es el centro del análisis y estudio de la economía en cuanto agentes económicos (la buena economía). No intenta establecer desde “afuera” lo que es (la mala economía), sino que se limita a observar lo que las personas, en este caso como agentes económicos, realizan, deciden, prefieren, etcétera.

En ese marco de libertad, quien logra descubrir su talento único (no entraremos aquí en el tema de cómo descubrirlo ya que como dijimos no es ámbito de la ciencia económica), lo expande, lo utiliza, como medio para la obtención de fines, objetivos, anhelos, todos ellos subjetivos.

Si acierta en el proceso de descubrimiento, luego viene la parte en donde debe invertir capital y generar su acumulación a lo largo del tiempo, porque eso no viene dado.

Se puede tener un gran talento y desperdiciarlo si no se invierte tiempo y esfuerzo en su desarrollo para lograr una oferta que el mercado valore.

Hasta en los análisis de empresas, proyectos, inversiones y negocios se utilizan indicadores que suponen que el capital es algo dado, lineal, lo mismo que los flujos.

El capital es el gran aliado del talento

Una vez descubierto el talento único, viene la inversión de capital, es decir, la parte en que el ser humano debe poner de su parte. En el caso que esa persona actúe como agente económico, no es diferente.

La idea de invertir capital no se refiere sólo a dinero, máquinas, etcétera. Se refiere también a esfuerzo, dedicación, el cual implica tiempo, disciplina; incluso de pronto no poder lograr algunos anhelos o que estos se demoren (digo anhelos y no metas/sueños/deseos porque estos implican definir/limitar, mientras que el anhelo deja abierta la posibilidad no sólo a lograr algo más que lo soñado sino incluso algo diferente).

La visión keynesiana de “en el largo plazo estamos todos muertos”, es la visión de quien no entiende la teoría del capital como algo que no es homogéneo y mucho menos algo dado.

El capital requiere tiempo, acumulación, a veces bajas producto de decisiones equivocadas que, sirven para aprender pero en el corto plazo implican disminución inexorable. La idea keynesiana no sólo ha destruido la economía sino también los incentivos de las personas que creen que todo es corto plazo. Agregamos la idea neoclásica que toma al capital como si fuera algo que viene dado, homogéneo, a lo que se suma la idea marxista, que lo que otros logran es producto de habérmelo quitado a mí; y como todo esto tenemos el cóctel explosivo de desconocimiento en ciencia económica.

Hasta en los análisis de empresas, proyectos, inversiones y negocios se ha metido parte de esto, al utilizar indicadores que suponen que el capital es algo dado, lineal, lo mismo que los flujos. Las fallas de mercado no existen, lo que existen son fallas en las teorías de las escuelas mencionadas.

En alguna entrevista Messi mencionó que, aunque ganaba dinero no lo podía gastar porque debía dedicar mucho tiempo a su constante preparación. Foto: Noticias Argentinas

Messi y los conceptos básicos de economía aplicada

Messi ha sido y es el ejemplo de cómo funciona realmente la economía, talento asociado al capital. Una vez que descubrió que era bueno para jugar al fútbol, vino una muy fuerte inversión de capital en tiempo, esfuerzo, disciplina, aprendizaje, caerse, levantarse, en síntesis, largo plazo.

A su talento natural, le agregó capital. Las cosas no le sucedieron rápido, tuvo que dedicarse desde los 10 años a entrenar, colocarse inyecciones de hormonas de crecimiento, irse lejos de su entorno familiar y de amigos, dietas alimenticias, muy pocas vacaciones (las tuvo hace poco tiempo), mucha disciplina para no dejarse llevar por las emociones y la denominada “vida fácil” (que siempre es tentadora), mucho gimnasio hasta en fines de semana para moldear su cuerpo dado que era de contextura chica, incluso sin saber si le iba a ir bien ya que podía suceder lo contrario, lesionarse, etcétera.

Perdió varias finales antes de ganar desde el 2021 a la fecha todo lo que ha jugado, es decir, llegaba al momento cumbre y perdía, lo cual implicaba arrancar de nuevo con todo lo anterior. Los resultados (flujos en una empresa, buen pasar en la vida de una persona), los obtuvo en el largo plazo, luego de todo lo mencionado, luego de combinar talento con capital invertido.

No arrancó por los gastos y mucho menos se quedó en “zonas de confort” o de quejas. En alguna entrevista mencionó que, aunque ganaba dinero no lo podía gastar porque debía dedicar mucho tiempo a su constante preparación.

Cuando miramos otros ejemplos, vemos el mismo patrón: talento combinado con capital invertido. Elon Musk sin ir más lejos, se quedaba dormido a las 4 am con el motor de prueba del Tesla en sus faldas sentado al lado del auto que servía como test; o Steve Jobs que junto con Steve Wozniak, su socio inicial, se quedaba toda la noche en el garaje de la casa de sus padres adoptivos armando las primeras Macintosh.

Talento, y capital (tiempo, esfuerzo, disciplina), capitalismo en estado puro.

El gran economista español Miguel Anxo Basto define a la prosperidad y al éxito económico como “Capitalismo, Ahorro y Trabajo Duro”.

Capitalismo porque sólo en el mercado libre es posible lograr prosperidad incluso como algo ético, el ahorro como renuncia al consumo presente para generar inversión y trabajo duro como motor de esa generación.

Alberdi decía que la riqueza provenía de la no injerencia estatal, y que la inversión era hija del ahorro y nieta del trabajo.

Mises decía que había dos formas de ganar dinero:

1) Buscando la mejor combinación de precio y calidad para ofrecer al consumidor (talento más capital).

2) Robando. Épocas distintas, una misma definición.

Messi es el resultado de esa combinación: talento y capital invertido. Cualquier otro camino por el que se logre prosperidad, siguiendo a Mises, es robo.