"Por dar la vida hasta el último segundo": el sentido mensaje de la AFA para Messi tras la derrota de la Selección argentina

Con una imagen de Leo llorando tras el final del partido, la AFA escribió: "Tus lágrimas son las nuestras, Capitán", en alusión a la tristeza generalizada que generó ver al 10 conmovido tras la caída de la Albiceleste.

"Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo", postearon desde la entidad. "¡Te amamos para siempre, Leo!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Argentina (@afaseleccion)

De inmediato la publicación cosechó casi 3 millones de me gusta y miles de comentarios de amor hacia Lionel Messi en su despedida de los Mundiales. El 10 fue tendencia en redes tras la derrota ante España donde los argentinos se llenaron de agradecimiento para con el capitán de 39 años que empieza a bajar el telón de su ciclo en la Albiceleste.