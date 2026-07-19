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"Por dar la vida hasta el último segundo": el sentido mensaje de la AFA para Messi tras la derrota de la Selección argentina

La Asociación del Fútbol Argentino le dedicó un sentido mensaje a Messi luego de la caída de la Selección argentina en la final de la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La AFA le dedicó un sentido mensaje a Messi tras la derrota en la final del Mundial 2026. 

La AFA le dedicó un sentido mensaje a Messi tras la derrota en la final del Mundial 2026. 

A sus 39 años, Lionel Messi cerró su ciclo en la historia de los Mundiales con la derrota de la Selección argentina ante España en la final de la Copa del Mundo 2026. Con lágrimas en los ojos, el capitán de la Albiceleste mostró todo su dolor por no poder despedirse con un triunfo de la máxima cita del fútbol mundial.

Pese a ello, el 10 se fue ovacionado de la cancha y la hinchada argentina le mostró su agradecimiento por tantos años de vigencia en la Selección en este tipo de competencias. Lo propio hizo la AFA a través de su cuenta oficial, donde vanaglorió al capitán por tanto fútbol brindado.

Messi se despidi&oacute; de los Mundiales tras la derrota de la Selecci&oacute;n argentina en la final del Mundial 2026.&nbsp;

Messi se despidió de los Mundiales tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

El sentido posteo de la AFA para Messi luego de la derrota en la final del Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dedicó unas palabras a Lionel Messi luego de la caída de la Selección argentina en la final de la Copa del Mundo 2026. El ente madre del fútbol nacional le agradeció al capitán por el esfuerzo de siempre al defender los colores del combinado nacional.

Con una imagen de Leo llorando tras el final del partido, la AFA escribió: "Tus lágrimas son las nuestras, Capitán", en alusión a la tristeza generalizada que generó ver al 10 conmovido tras la caída de la Albiceleste.

"Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo", postearon desde la entidad. "¡Te amamos para siempre, Leo!".

De inmediato la publicación cosechó casi 3 millones de me gusta y miles de comentarios de amor hacia Lionel Messi en su despedida de los Mundiales. El 10 fue tendencia en redes tras la derrota ante España donde los argentinos se llenaron de agradecimiento para con el capitán de 39 años que empieza a bajar el telón de su ciclo en la Albiceleste.

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