Sebastián Villa fue presentado como nuevo jugador de Boca: "Feliz de volver a mi casa"

Sebastián Villa fue presentado este domingo como nuevo jugador de Boca. El colombiano firmó contrato el viernes con el Xeneize y tuvo su presentación junto a compatriota, el arquero Álvaro Montero, ex Vélez Sarsfield.
Sebastián Villa fue presentado como nuevo jugador de Boca y habló con el canal oficial del club
Sebastián Villa fue presentado este domingo como nuevo jugador de Boca. El colombiano firmó contrato el viernes con el Xeneize y tuvo su presentación junto a compatriota, el arquero Álvaro Montero, ex Vélez Sarsfield.
Tanto Villa como Montero tuvieron su primera práctica bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena en el Predio de Ezeiza donde se reunieron con sus nuevos compañeros. Previo a ello, ambos dialogaron con el Canal de Boca sobre su nuevo presente.
Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia y ya entrena con su nuevo club. En diálogo con el canal de Boca Juniors, el colombiano manifestó su alegría de volver a la institución por la que pasó entre el 2018 y 2023.
"Quiero agradecerles a todos por cómo me recibieron. Muy feliz de volver a Boca Juniors, que es mi casa", expresó el delantero al comenzar su segundo ciclo con la camiseta azul y oro.
"Aquí en Boca no hay otro objetivo que salir campeón. He logrado muchos títulos con el club y estoy esperando otra etapa muy bonita en mi carrera. Espero que todos podamos estar a la altura y lograr cosas grandes con la institución, que es la más grande que hay", aseguró sobre sus objetivos con la institución.
Sebastián Villa llega al Xeneize para disputar el segundo semestre donde deberá afrontar con el equipo la fase de playoff de Copa Sudamericana, el torneo local y Copa Argentina.