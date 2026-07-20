Sebastián Villa fue presentado como nuevo jugador de Boca: "Feliz de volver a mi casa"

"Quiero agradecerles a todos por cómo me recibieron. Muy feliz de volver a Boca Juniors, que es mi casa", expresó el delantero al comenzar su segundo ciclo con la camiseta azul y oro.

"Aquí en Boca no hay otro objetivo que salir campeón. He logrado muchos títulos con el club y estoy esperando otra etapa muy bonita en mi carrera. Espero que todos podamos estar a la altura y lograr cosas grandes con la institución, que es la más grande que hay", aseguró sobre sus objetivos con la institución.

Sebastián Villa llega al Xeneize para disputar el segundo semestre donde deberá afrontar con el equipo la fase de playoff de Copa Sudamericana, el torneo local y Copa Argentina.