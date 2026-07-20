Alarma en Boca: Paredes sufrió una complicada lesión en el Mundial y es duda

El jugador ya está en el país y su deseo es volver a entrenar rápido en Boca, sin tomarse vacaciones largas. De todos modos,Rodolfo El Vasco Arruabarrena no quiere correr riesgos innecesarios con una de sus máximas figuras.

Pese a la lesión, Paredes quiere estar presente el próximo jueves.

El cuerpo médico del club le hará estudios detallados para ver cómo evoluciona la fisura. La idea es llevarlo de a poco para que se recupere al ciento por ciento y evitar que el problema se vuelva crónico.

Pese a todo, la realidad es que Paredes no está descartado para el próximo partido de la Copa Sudamericana y su regreso a las canchas dependerá de cómo se sienta en los próximos días.

El mensaje de Boca para su máxima figura

Tras caer en la final del Mundial 2026 ante España, las redes sociales del Xeneize dedicaron una emotiva publicación para Paredes. "Gracias por representar al país con huevo y corazón. ¡Aguante Argentina!", publicaron para la reacción de los hinchas Azul y Oro.

En el caso de no llegar a jugar la Copa Sudamericana, Paredes podría reaparecer el próximo domingo en el Torneo Clausura, cuando Boca visite a Deportivo Riestra.