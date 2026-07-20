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¿Llega a la Sudamericana?

Alarma en Boca: Paredes sufrió una complicada lesión en el Mundial y es duda

El volante de la Selección argentina arrastró una lesión en pleno Mundial y su presencia en Boca es ahora una incógnita

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Pese a la lesión, Paredes disputó casi 700 minutos en el Mundial. 

Pese a la lesión, Paredes disputó casi 700 minutos en el Mundial. 

Boca se mantiene en alerta máxima luego de confirmarse que Leandro Paredes terminó el Mundial 2026 con una dolorosa fisura en su costilla. El futbolista arrastró esta lesión durante los últimos partidos de la Selección argentina, un secreto que se guardó bajo llave para no avivar a los rivales.

La Selección argentina guardó el diagnóstico bajo un hermetismo total. Sin embargo, Paredes decidió infiltrarse y aguantar el dolor en los cruces decisivos contra Egipto, Inglaterra y España. Incluso, le costaba hasta respirar.

Paredes termin&oacute; el Mundial con una costilla fisurada y es duda para el pr&oacute;ximo jueves.&nbsp;

Paredes terminó el Mundial con una costilla fisurada y es duda para el próximo jueves.

Paredes y la lesión que arrastró durante el Mundial 2026

La orden del cuerpo técnico fue no decir nada a la prensa ni a los rivales. Sabían que si la información se filtraba, los contrarios iban a buscar el roce físico y el golpe directo en esa zona para sacarlo de la cancha. Por su parte, Paredes aguantó como pudo y sumó casi 700 minutos de juego en todo el Mundial 2026.

El jugador ya está en el país y su deseo es volver a entrenar rápido en Boca, sin tomarse vacaciones largas. De todos modos,Rodolfo El Vasco Arruabarrena no quiere correr riesgos innecesarios con una de sus máximas figuras.

Pese a la lesi&oacute;n, Paredes quiere estar presente el pr&oacute;ximo jueves.&nbsp;

Pese a la lesión, Paredes quiere estar presente el próximo jueves.

El cuerpo médico del club le hará estudios detallados para ver cómo evoluciona la fisura. La idea es llevarlo de a poco para que se recupere al ciento por ciento y evitar que el problema se vuelva crónico.

Pese a todo, la realidad es que Paredes no está descartado para el próximo partido de la Copa Sudamericana y su regreso a las canchas dependerá de cómo se sienta en los próximos días.

El mensaje de Boca para su máxima figura

Tras caer en la final del Mundial 2026 ante España, las redes sociales del Xeneize dedicaron una emotiva publicación para Paredes. "Gracias por representar al país con huevo y corazón. ¡Aguante Argentina!", publicaron para la reacción de los hinchas Azul y Oro.

En el caso de no llegar a jugar la Copa Sudamericana, Paredes podría reaparecer el próximo domingo en el Torneo Clausura, cuando Boca visite a Deportivo Riestra.

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