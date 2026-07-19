Post Malone, Speed y Swae Lee abrieron la ceremonia de clausura de la Copa Mundial 2026

La mesa está completamente servida para el desenlace de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Previo al esperado pitazo inicial del choque definitivo entre las selecciones de España y Argentina, el MetLife Stadium se transformó en un monumental escenario artístico con una vibrante ceremonia de clausura que combinó a las estrellas de la música global, el cine y las plataformas digitales.

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 arrancó con la aparición del streamer IShowSpeed y una impactante presentación de Post Malone, dos de las figuras elegidas por la FIFA para abrir el espectáculo previo a la final entre la Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.