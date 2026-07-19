Post Malone, Speed y Swae abrieron la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Post Malone, Speed y Swae Lee abrieron la ceremonia de clausura de la Copa Mundial 2026
Post Malone, Speed y Swae abrieron la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey
La mesa está completamente servida para el desenlace de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Previo al esperado pitazo inicial del choque definitivo entre las selecciones de España y Argentina, el MetLife Stadium se transformó en un monumental escenario artístico con una vibrante ceremonia de clausura que combinó a las estrellas de la música global, el cine y las plataformas digitales.
La ceremonia de clausura del Mundial 2026 arrancó con la aparición del streamer IShowSpeed y una impactante presentación de Post Malone, dos de las figuras elegidas por la FIFA para abrir el espectáculo previo a la final entre la Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El evento, que comenzó 90 minutos antes del partido decisivo, fue desarrollado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, responsable también de las ceremonias de apertura del torneo. La puesta en escena busca reflejar la diversidad cultural de un Mundial que, por primera vez en la historia, se disputó en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
A lo largo del espectáculo también está prevista la participación de Post Malone, quien encabezará el número musical principal de la previa, además de Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y el actor Tom Cruise, entre otras figuras invitadas.
En pocas palabras
- Ceremonia de Clausura: La Copa Mundial de la FIFA 2026 inició con Post Malone, IShowSpeed y Swae Lee.
- Sede y Artistas: El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue el escenario para estrellas musicales y digitales.
- Producción: El evento fue realizado por Balich Wonder Studio, reflejando la diversidad de un Mundial en tres países.