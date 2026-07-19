"Una vergüenza": el inesperado enojo de un delantero español en la previa de la final del Mundial

El delantero de la Selección de España, Borja Iglesias, recurrió a sus redes sociales para manifestar públicamente su tremendo enojo por una problemática que afecta a los hinchas desde que comenzó la cita mundialista en Norteamérica: el desorbitante precio de las entradas y el descontrol de las plataformas de reventa oficial.

Borja Igleisas mostró su enojo en una historia de Instagram.

"Una vergüenza" el enfado de Borja Iglesias en la previa de la final del Mundial 2026

La locura por ver la final del Mundial 2026 llevó a que los tickets en los canales secundarios de comercialización alcancen cifras insólitas. Según trascendió, los valores de los boletos en reventa se ubican entre los 9.000 y los 49.000 dólares, un número que los vuelve restrictivos para el público genuino y que el atacante ibérico calificó abiertamente como "una vergüenza".