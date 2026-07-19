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Mundial 2026

"Una vergüenza": el inesperado enojo de un delantero español en la previa de la final del Mundial

El delantero de la Selección de España usó las redes sociales para realizar una particular queja a horas del partido frente a la Selección argentina

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El delantero se mostró sumamente enfadado en la previa del partido. 

El delantero se mostró sumamente enfadado en la previa del partido. 

La expectativa por la gran final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España es total. El MetLife Stadium será el escenario de un choque histórico para definir al nuevo campeón del mundo. Sin embargo, en la previa de este esperado partido, la atención estuvo puesta de forma innesperada por una queja de un jugador español.

El delantero de la Selección de España, Borja Iglesias, recurrió a sus redes sociales para manifestar públicamente su tremendo enojo por una problemática que afecta a los hinchas desde que comenzó la cita mundialista en Norteamérica: el desorbitante precio de las entradas y el descontrol de las plataformas de reventa oficial.

Borja Igleisas mostró su enojo en una historia de Instagram.

Borja Igleisas mostró su enojo en una historia de Instagram.

"Una vergüenza" el enfado de Borja Iglesias en la previa de la final del Mundial 2026

La locura por ver la final del Mundial 2026 llevó a que los tickets en los canales secundarios de comercialización alcancen cifras insólitas. Según trascendió, los valores de los boletos en reventa se ubican entre los 9.000 y los 49.000 dólares, un número que los vuelve restrictivos para el público genuino y que el atacante ibérico calificó abiertamente como "una vergüenza".

La final del Mundial 2026 se jugará en el Met Life, aunque solo unos pocos puedan pagarlo.

La final del Mundial 2026 se jugará en el Met Life, aunque solo unos pocos puedan pagarlo.

El reclamo expone el malestar generalizado de las familias y fanáticos que viajaron a los Estados Unidos y se toparon con un sistema comercial que prioriza el negocio corporativo por encima de la pasión popular.

Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. España

  • Fecha: Domingo 19 de julio de 2026.

  • Horario: 16:00 (hora de Argentina).

  • Estadio: New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium), East Rutherford.

Tanto el conjunto albiceleste, que viene de eliminar a Inglaterra, como la delegación española, que dejó en el camino a Francia, buscarán coronar una campaña memorable.

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