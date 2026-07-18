Qué dijo Mariano Echeverría sobre el debut de Enzo Pérez en Deportivo Maipú

Mariano Echeverría habló del regreso de Enzo Pérez al Cruzado. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La opinión de Mariano Echeverría sobre el regreso de Enzo Pérez a Deporetivo Maipú

Mariano Echeverría se refirió al rendimiento de Enzo Pérez, en su debut en el Cruzado, jugó 70 minutos y lo hizo de manera aceptable. " Enzo es una incorporación de muchísima jerarquía, de altísimo nivel, él mismo entiende que está falto de fútbol. Vino con la ilusión que tenemos todos, de jugar, de ser un jugador importante, está contento de jugar al fútbol en este club y de disfrutar que su familia esté feliz de verlo con esta camiseta", dijo.

Enzo Pérez tuvo su esperado debut en el Deportivo Maipú. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Los rivales le van a pegar a Enzo Pérez, habrá que acostumbrarse a estas situaciones, le decía: 'siempre fuiste una figura', ahora va ser la figurita más buscada", reconoció.