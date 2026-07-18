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Qué dijo Mariano Echeverría sobre el debut de Enzo Pérez en Deportivo Maipú

Mariano Echeverría, el DT del Deportivo Maipú, habló tras el empate ante San Martín de Tucumán. El DT opinó sobre el debut de Enzo Pérez

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Marianio Echeverría, DT del Deportivo Maipú, se refirió al rendimiento del equipo y el debut de Enzo Pérez.

Marianio Echeverría, DT del Deportivo Maipú, se refirió al rendimiento del equipo y el debut de Enzo Pérez.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Mariano Echeverría, el entrenador del Deportivo Maipú, analizó el empate 0 a 0 con San Martín de Tucumán, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 21 del torneo de la Primera Nacional. El DT habló en la conferencia de prensa del funcionamiento del equipo y opinó sobre el debut de Enzo Pérez.

Mariano Echeverría habló del regreso de Enzo Pérez al Cruzado.

Mariano Echeverría habló del regreso de Enzo Pérez al Cruzado.

La opinión de Mariano Echeverría sobre el regreso de Enzo Pérez a Deporetivo Maipú

Mariano Echeverría se refirió al rendimiento de Enzo Pérez, en su debut en el Cruzado, jugó 70 minutos y lo hizo de manera aceptable. " Enzo es una incorporación de muchísima jerarquía, de altísimo nivel, él mismo entiende que está falto de fútbol. Vino con la ilusión que tenemos todos, de jugar, de ser un jugador importante, está contento de jugar al fútbol en este club y de disfrutar que su familia esté feliz de verlo con esta camiseta", dijo.

Enzo Pérez tuvo su esperado debut en el Deportivo Maipú.

Enzo Pérez tuvo su esperado debut en el Deportivo Maipú.

"Los rivales le van a pegar a Enzo Pérez, habrá que acostumbrarse a estas situaciones, le decía: 'siempre fuiste una figura', ahora va ser la figurita más buscada", reconoció.

Con respecto a su función, manifestó: "Hemos encontrado el volante mixto que necesita el equipo. Nos da una variante importante por su juego".

Echeverría habló del empate del Cruzado con San Martín de Tucumán

Mariano Echeverría analizó la igualdad del Cruzado con San Martín de Tucumán y afirmó: "En este partido fuimos nuevamente un equipo competitivo. El equipo jugó en el campo rival y volvió a mentener el arco en cero, esto es un aspecto positivo. Nos falta tener más claridad en los metros finales de la cancha, porque las situaciones las generamos".

"Los rivales nos conocen y saben que somos dañinos a la hora de atacar, somos competitivos. Somos un equipo que cada vez pasamos menos sobresaltos, venimos en ascenso, todos los equipos se han armado para pelear arriba, seguimos realizando una construcción como equipo", agregó el DT del Cruzado.

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