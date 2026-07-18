Qué dijo Mariano Echeverría sobre el debut de Enzo Pérez en Deportivo Maipú

Con respecto a su función, manifestó: "Hemos encontrado el volante mixto que necesita el equipo. Nos da una variante importante por su juego".
Echeverría habló del empate del Cruzado con San Martín de Tucumán
Mariano Echeverría analizó la igualdad del Cruzado con San Martín de Tucumán y afirmó: "En este partido fuimos nuevamente un equipo competitivo. El equipo jugó en el campo rival y volvió a mentener el arco en cero, esto es un aspecto positivo. Nos falta tener más claridad en los metros finales de la cancha, porque las situaciones las generamos".
"Los rivales nos conocen y saben que somos dañinos a la hora de atacar, somos competitivos. Somos un equipo que cada vez pasamos menos sobresaltos, venimos en ascenso, todos los equipos se han armado para pelear arriba, seguimos realizando una construcción como equipo", agregó el DT del Cruzado.