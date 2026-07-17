Deportivo Maipú recibe a San Martín de Tucumán, en la vuelta de Enzo Pérez: formaciones y dónde verlo

Deportivo Maipú buscará su segundo triunfo seguido en el torneo

Deportivo Maipú viene de ganarle de visitante a Atlético de Rafaela (3-1), se ubica en el 7mo lugar del Grupo B, en puesto de clasificación al Reducido, con 28 puntos y una campaña de 8 triunfos, 4 empates y 8 derrotas.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría acumula 3 partidos sin perder, con un empate y dos victorias al hilo.

Así llega San Martín de Tucumán, el rival del Deportivo Maipú

San Martín de Tucumán viene de ganarle 3 a 0 Almagro, de local, tiene 29 puntos, marcha 6to en la tabla de posiciones y acumula dos triunfos consecutivos.

El historial entre el Deportivo Maipú con San Martín de Tucumán

Se enfrentaron en 15 oportunidades con dos triunfos del Deportivo Maipú, El Santo consiguió 11 triunfos, y se registraron dos empates. El último partido lo ganó San Martín de Tucumán por 2 a 1.

Ficha del partido Deportivo Maipú vs. San Martín de Tucumán

Hora : 15

: 15 TV : LPF Play

: LPF Play Árbitro : Carlos Córdoba

: Carlos Córdoba Estadio: Deportivo Maipú

Probables formaciones

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Tomás Silva; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

San Martín de Tucumán: Nahuel Manganelli; Víctor Zalazar, Nicolas Ferreyra, Ezequiel Parsinari y Rodrigo Ayala; Gabriel Carabajal, Santiago Briñone, Agustín Graneros, Bruno Cabrera, Álvaro Veliez; Luca Alfaras. DT: Alejandro Orfila.