Deportivo Maipú recibe a San Martín de Tucumán, en la vuelta de Enzo Pérez: formaciones y dónde verlo

Deportivo Maipú vivirá un día histórico por la vuelta de Enzo Pérez al club en el partido que jugará desde las 15 frente a San Martín de Tucumán por la 21ra fecha de la Zona B de la Primera Nacional, tercera de las revanchas.
Deportivo Maipú jugará este viernes a las 15 ante San Martín de Tucumán, en un día histórico por la vuelta de Enzo Pérez que iría al banco de suplentes.
Deportivo Maipú vivirá un día histórico por la vuelta de Enzo Pérez al club en el partido que jugará desde las 15 frente a San Martín de Tucumán por la 21ra fecha de la Zona B de la Primera Nacional, tercera de las revanchas.
A poco menos de 24 años de su debut en Primera División en el Cruzado, y con 40 años, el futbolista más importante de la historia de Mendoza volverá a jugar en la provincia aunque no está confirmado si su regreso será como suplente o desde el arranque.
El partido se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, contará con el arbitraje de Carlos Córdoba y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y la plataforma LPF Flay.
Deportivo Maipú viene de ganarle de visitante a Atlético de Rafaela (3-1), se ubica en el 7mo lugar del Grupo B, en puesto de clasificación al Reducido, con 28 puntos y una campaña de 8 triunfos, 4 empates y 8 derrotas.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría acumula 3 partidos sin perder, con un empate y dos victorias al hilo.
San Martín de Tucumán viene de ganarle 3 a 0 Almagro, de local, tiene 29 puntos, marcha 6to en la tabla de posiciones y acumula dos triunfos consecutivos.
Se enfrentaron en 15 oportunidades con dos triunfos del Deportivo Maipú, El Santo consiguió 11 triunfos, y se registraron dos empates. El último partido lo ganó San Martín de Tucumán por 2 a 1.
Probables formaciones
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Tomás Silva; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.
San Martín de Tucumán: Nahuel Manganelli; Víctor Zalazar, Nicolas Ferreyra, Ezequiel Parsinari y Rodrigo Ayala; Gabriel Carabajal, Santiago Briñone, Agustín Graneros, Bruno Cabrera, Álvaro Veliez; Luca Alfaras. DT: Alejandro Orfila.