Diego Viera y su vuelta a Godoy Cruz: "El sueño es que vuelva pronto a Primera"

Diego Viera mostró su alegría por la vuelta al Expreso y afirmó: "Estoy muy contento de regresar tras 7 años a este club que quiero mucho y venir a jugar a este estadio hermoso. Me generó mucha emoción volver a ponerme esta camiseta y que en el primer partido hayamos logrado un triunfo que necesitábamos, esperemos poder seguir por este camino".

El objetivo de Diego Viera en su vuelta a Godoy Cruz

"Siempre me han tratado muy bien, al club lo conozco y sabía a la categoría que venía. Godoy Cruz es un club muy grande y vengo a aportar mi granito de arena con el sueño es que vuelva pronto a Primera Divisón".

Viera en su vuelta fue el capitán del equipo y sobre el significado de esa designación aseguró: "Es una linda responsabilidad. El grupo desde que llegué me hizo sentir muy bien y me tocó hablar con varios compañeros para ajustar algunos detalles"

El defensor reconoció que el Gato Oldrá que fue clave en su vuelta al Tomba: "Es una persona fundamental en mi vuelta, siempre hablábamos para ver la posibilidad de retornar y finalmente se dio".