Diego Viera y su vuelta a Godoy Cruz: "El sueño es que vuelva pronto a Primera"

Diego Viera el pasado domingo vivió un día especial en su regreso a Godoy Cruz después de 7 años para jugar el torneo de la Primera Nacional.
Diego Viera en su retorno a Godoy Cruz mostró mucha personalidad. El paraguayo regresó tras siete años al Tomba y sueña con el ascenso.
Diego Viera el pasado domingo vivió un día especial en su regreso a Godoy Cruz después de 7 años para jugar el torneo de la Primera Nacional.
El paraguayo fue capitán y su estreno fue con un triunfo ante Defensores de Belgrano, en el Feliciano Gambarte, donde nunca había jugado.
El experimentado defensor de 35 años, contó: "Cuando me llamaron para volver a Godoy Cruz, no lo dudé. Vengo para dar lo mejor por el equipo y pudimos lograr un triunfo importante, el equipo fue sólido y contundente".
Diego Viera mostró su alegría por la vuelta al Expreso y afirmó: "Estoy muy contento de regresar tras 7 años a este club que quiero mucho y venir a jugar a este estadio hermoso. Me generó mucha emoción volver a ponerme esta camiseta y que en el primer partido hayamos logrado un triunfo que necesitábamos, esperemos poder seguir por este camino".
"Siempre me han tratado muy bien, al club lo conozco y sabía a la categoría que venía. Godoy Cruz es un club muy grande y vengo a aportar mi granito de arena con el sueño es que vuelva pronto a Primera Divisón".
Viera en su vuelta fue el capitán del equipo y sobre el significado de esa designación aseguró: "Es una linda responsabilidad. El grupo desde que llegué me hizo sentir muy bien y me tocó hablar con varios compañeros para ajustar algunos detalles"
El defensor reconoció que el Gato Oldrá que fue clave en su vuelta al Tomba: "Es una persona fundamental en mi vuelta, siempre hablábamos para ver la posibilidad de retornar y finalmente se dio".