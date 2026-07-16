Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Supercopa Argentina

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata: precio, día y horario de la venta de entradas

Independiente Rivadavia se medirá anten Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina el próximo martes 21 de julio en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia enfrentará a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina.

Independiente Rivadavia enfrentará a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina.

Independiente Rivadavia comenzó el segundo semestre con el pie derecho tras la victoria ante Tigre por Copa Argentina en los 16avos de final. Ahora el próximo desafío de la Lepra es el compromiso ante Estudiantes de La Plata por una nueva estrella en el marco de la Supercopa Argentina.

El encuentro con el Pincha será el próximo martes 21 de julio, en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba, a partir de las 18 horas. La venta de entradas para dicho compromiso será en la boletería del Estadio Bautista Gargantini.

Los hinchas de Independiente Rivadavia podr&aacute;n obtener sus entradas para el partido de Supercopa Argentina en la boleter&iacute;a del club. &nbsp;

Los hinchas de Independiente Rivadavia podrán obtener sus entradas para el partido de Supercopa Argentina en la boletería del club.

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata por Supercopa Argentina: precio, día y hora de la venta de entradas

La venta de entradas para el partido entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina se llevará a cabo los días sábados 18 de julio y lunes 20 de julio, en la boletería del Estadio Bautista Gargantini, de 10 a 17 horas.

Para los hinchas que deseen viajar a Córdoba a presenciar el encuentro, los precios de las entradas son los siguientes:

  • Popular: $60.000
  • Platea Alta: $75.000
  • Platea Baja: $100.00

El día del partido no habrá venta de entradas en Córdoba.

Cantidad de entradas para la Lepra

La Lepra contará con 5.000 localidades populares, 2.000 plateas altas y 500 plateas bajas. La ubicación será por el sector de la puerta 12 y 6 del Estadio Julio César Villagra.

Lo que sigue para Independiente Rivadavia

El compromiso ante Estudiantes de La Plata será el segundo desafío del semestre para Independiente Rivadavia. El primero fue el pasaje a octavos de final en Copa Argentina ante Tigre, y luego deberá afrontar el inicio del torneo local el domingo 26 de julio ante Atlético Tucumán, a partir de las 15 en condición de visitante, por la primera fecha del Clausura. En agosto, volverá a retomar el camino de la Copa Libertadores 2026.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas