Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata: precio, día y horario de la venta de entradas

Para los hinchas que deseen viajar a Córdoba a presenciar el encuentro, los precios de las entradas son los siguientes:

Popular: $60.000

Platea Alta: $75.000

Platea Baja: $100.00

El día del partido no habrá venta de entradas en Córdoba.

Cantidad de entradas para la Lepra

La Lepra contará con 5.000 localidades populares, 2.000 plateas altas y 500 plateas bajas. La ubicación será por el sector de la puerta 12 y 6 del Estadio Julio César Villagra.

Lo que sigue para Independiente Rivadavia

El compromiso ante Estudiantes de La Plata será el segundo desafío del semestre para Independiente Rivadavia. El primero fue el pasaje a octavos de final en Copa Argentina ante Tigre, y luego deberá afrontar el inicio del torneo local el domingo 26 de julio ante Atlético Tucumán, a partir de las 15 en condición de visitante, por la primera fecha del Clausura. En agosto, volverá a retomar el camino de la Copa Libertadores 2026.