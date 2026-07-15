Inicio Ovación Fútbol Tomás Badaloni
Mercado de pases

El ex Godoy Cruz Tomás Badaloni es nuevo refuerzo de Rosario Central: los detalles del contrato

El ex delantero de Godoy Cruz Tomás Badaloni arregló su incorporación a un equipo importante, Rosario Central. El Tomi viene de jugar en Necaxa de México

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Tomás Badaloni firmó su contrato con Rosario Central y es nuevo refuerzo del club.

Tomás Badaloni firmó su contrato con Rosario Central y es nuevo refuerzo del club.

Tomás Badaloni tiene nuevo club. El ex delantero de Godoy Cruz arregló su incorporación a un equipo importante este martes, Rosario Central. El Tomi, que viene de jugar en Necaxa de México, firmó un contrato con el elenco que dirige Jorge Almirón por tres temporadas.

Rosario Central oficializó la incorporación de Tomás Badaloni como nuevo futbolista del equipo. El delantero mendocino de 26 años surgió de las divisiones inferiores de Godoy Cruz, equipo con el que también debutó profesionalmente. Además jugó en Tigre y disputó la Liga MX con el Necaxa de México.

Badaloni ya luce la camiseta del Canalla.

Badaloni ya luce la camiseta del Canalla.

"El Club Atlético Rosario Central comunica oficialmente que Tomás Badaloni se ha convertido en nuevo refuerzo de nuestro primer equipo", dijo el club.

El Canalla compró los derechos federativos y la gran parte de la ficha del jugador al Necaxa. Mientras que Godoy Cruz, conserva un 30% de plusvalía por una futura venta, sumado a un 4% extra por derechos de formación.

Tras la transferencia de Alejo Véliz al Bahía de Brasil,. el Canalla sumó al ex Tomba para que sea un complemento de Enzo Copetti o Marco Ruben.

badaloni se suma a Sebastián Zaracho y Axel Werner como nuevas caras para una pretemporada auriazul que está llegando a su fin. El debut Canalla en el Torneo Clausura será el jueves 23 de julio, a las 19.30, ante Belgrano en Córdoba.

La trayectoria de Tomás Badaloni

Badaloni, quien nació el 2 de mayo de 2000 en Mendoza, inició su carrera en Godoy Cruz, donde jugó 128 partidos y marcó 20 goles. Luego pasó por Tigre y en el equipo de Victoria convirtió cuatro goles en 25 partidos. Todos en 2023.

Badaloni viene de jugar en el Necaxa mexicano.

Badaloni viene de jugar en el Necaxa mexicano.

De allí se fue a México, más precisamente a Necaxa, donde juega desde 2024. Badaloni llega con ritmo de competencia, algo que pedía Central.

En Necaxa jugó 67 partidos, en los que marcó 16 goles y metió 9 asistencias. En el Apertura 2025 disputó 17 encuentros y marcó tres goles, mientras que en el Clausura 2026 afronto 16 cotejos, en los que anotó cinco tantos.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas