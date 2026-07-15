El ex Godoy Cruz Tomás Badaloni es nuevo refuerzo de Rosario Central: los detalles del contrato

El Canalla compró los derechos federativos y la gran parte de la ficha del jugador al Necaxa. Mientras que Godoy Cruz, conserva un 30% de plusvalía por una futura venta, sumado a un 4% extra por derechos de formación.

Tras la transferencia de Alejo Véliz al Bahía de Brasil,. el Canalla sumó al ex Tomba para que sea un complemento de Enzo Copetti o Marco Ruben.

badaloni se suma a Sebastián Zaracho y Axel Werner como nuevas caras para una pretemporada auriazul que está llegando a su fin. El debut Canalla en el Torneo Clausura será el jueves 23 de julio, a las 19.30, ante Belgrano en Córdoba.

La trayectoria de Tomás Badaloni

Badaloni, quien nació el 2 de mayo de 2000 en Mendoza, inició su carrera en Godoy Cruz, donde jugó 128 partidos y marcó 20 goles. Luego pasó por Tigre y en el equipo de Victoria convirtió cuatro goles en 25 partidos. Todos en 2023.

Badaloni viene de jugar en el Necaxa mexicano.

De allí se fue a México, más precisamente a Necaxa, donde juega desde 2024. Badaloni llega con ritmo de competencia, algo que pedía Central.

En Necaxa jugó 67 partidos, en los que marcó 16 goles y metió 9 asistencias. En el Apertura 2025 disputó 17 encuentros y marcó tres goles, mientras que en el Clausura 2026 afronto 16 cotejos, en los que anotó cinco tantos.