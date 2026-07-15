No es por estética: para qué sirven realmente las rayas de las botellas de agua

La verdad es que no hay nada librado al azar en los objetos que usamos todos los días. Aunque la estética juegue su papel en el marketing, estas hendiduras responden a una necesidad técnica urgente de los fabricantes de las botellas de agua.

Para qué sirven las rayas de las botellas de agua

Para entender su función, primero tenemos que mirar el material. Las botellas están hechas de PET (tereftalato de polietileno), un plástico extremadamente liviano y económico.