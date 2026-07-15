Quién es Speed, el streamer de 21 años que quiere que a Lionel Messi le vaya mal

Ya estuvo en el Mundial de Qatar y ahora ha ido a varios partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. En sus últimas apariciones mantuvo la misma estrategia: asistir a los partidos de la Selección argentina para alentar a los equipos rivales.
Recientemente, en las redes sociales comenzaron a decir que Speed era "mufa", ya que se puso la camiseta de Cabo Verde y Egipto, entre otros rivales argentinos, y la Albiceleste siempre se alzó con el triunfo. El sábado 11 el streamer viajó hasta Kansas para vivir el partido de los cuartos de final entre el conjunto nacional y Suiza.
El streamer se puso la camiseta de la Selección
En aquella ocasión, decidió cambiar la estrategia y llevó puesta la camiseta de la Selección argentina. En un video que compartió en sus redes, el streamer dijo con tono irónico: "Tenemos que ver si los rumores son ciertos. ¡Viva Argentina, vamos!".
En el gol de Alexis Mac Allister, Speed puso cara de decepción e incluso saludó a hinchas argentinas que estaban a su alrededor. Cuando Suiza empató el partido, el joven se lamentó y gritó pero también recreó el festejo de "siuuu" de Cristiano Ronaldo.
Cuando Julián Álvarez marcó el segundo gol argentino, el streamer no pudo contener su enojo, aunque dijo irónicamente: "Estoy muy feliz, estoy muy feliz". Luego, llegó el tercer gol de Lautaro Martínez, y el joven soltó: "Estoy tan feliz que voy a dejar el estadio".
A pesar de utilizar la camiseta argentina, Speed no logró torcer la suerte de la Selección.