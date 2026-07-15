Quién es Speed, el streamer de 21 años que quiere que a Lionel Messi le vaya mal

El joven streamer se vistió con las camisetas de los equipos que jugaron en contra de la Selección argentina. Imagen: Instagram IShowSpeed.

El streamer se puso la camiseta de la Selección

En aquella ocasión, decidió cambiar la estrategia y llevó puesta la camiseta de la Selección argentina. En un video que compartió en sus redes, el streamer dijo con tono irónico: "Tenemos que ver si los rumores son ciertos. ¡Viva Argentina, vamos!".

En el gol de Alexis Mac Allister, Speed puso cara de decepción e incluso saludó a hinchas argentinas que estaban a su alrededor. Cuando Suiza empató el partido, el joven se lamentó y gritó pero también recreó el festejo de "siuuu" de Cristiano Ronaldo.

Cuando Julián Álvarez marcó el segundo gol argentino, el streamer no pudo contener su enojo, aunque dijo irónicamente: "Estoy muy feliz, estoy muy feliz". Luego, llegó el tercer gol de Lautaro Martínez, y el joven soltó: "Estoy tan feliz que voy a dejar el estadio".

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A pesar de utilizar la camiseta argentina, Speed no logró torcer la suerte de la Selección.