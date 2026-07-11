La polémica reacción de Speed al gol de la Selección argentina ante Suiza: "Nos quiere mufar"

Speed se quedó en un frío silencio, con la mirada perdida en la triubuna, y asimilando el fracaso de su plan. El video se volvió viral en cuestión de minutos, desatando una oleada de memes de los hinchas argentinos que celebraron cómo la "mufa" terminó jugando a favor de Argentina.

“NOS QUIERE MUFAR” - la reacción de Speed al gol de Argentina, mientras usa la camiseta de la Selección pic.twitter.com/831I0pD7fx https://t.co/XkG3Uw7hjC — PaseClave (@paseclave__) July 12, 2026

El influencer estadounidense está en el foco de todos los encuentros del Mundial 2026 porque, según la creencia de muchos usuarios en redes sociales, parece atraer mala suerte a los equipos que alienta. Por eso, ha elegido ponerse la camiseta de la Selección.

El inesperado protagonista en el gol de la Selección argentina

Apenas iban 10 minutos de la primera parte cuando Lionel Messi acomodó la pelota en el córner izquierdo. El resto fue una pintura ensayada: centro quirúrgico al primer palo y aparición sorpresiva del volante pampeano para anticipar a toda la defensa. En medio de la euforia, el banco de la Selección argentina fue a abrazar a un, para muchos, inesperado protagonista.

Hubo abrazos, gritos desahogados y palmadas en la espalda para un Walter Samuel que, fiel a su perfil bajo, intentó contener la sonrisa. El mérito era suyo.

El motivo de la felicitación generalizada tiene una explicación clara: Samuel es el encargado principal de diseñar y coordinar las jugadas de pelota parada dentro del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Cada movimiento, cada distracción y cada cortina que se ejecuta en un tiro de esquina nace de sus decisiones y órdenes en los entrenamientos previos.