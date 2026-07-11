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Amistoso de pretemporada

Gimnasia y Esgrima cayó ante Racing en su primer amistoso de pretemporada

Gimnasia y Esgrima tuvo este sábado su primer partido amistoso de pretemporada ante Racing, en Buenos Aires. En la primera prueba de cara al Torneo Clausura cayó por 3 a 0

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima perdió con Racing, en su primer amistoso de pretemporada.

Gimnasia y Esgrima perdió con Racing, en su primer amistoso de pretemporada.

El plantel de Gimnasia y Esgrima este sábado disputó ante Racing su primer amistoso en Buenos Aires, donde perdió 3 a 0. El ensayo entre el Lobo y la Academia se disputó en el predio de la Academia Tita Mattiussi y sirvió como preparación para el arranque del Torneo Clausura de Primera División.

Se jugaron dos tiempos de 45 minutos, donde el Lobo se enfrentó al equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda, que llegó a la dirección técnica tras la salida de Gustavo Costas. Fue la primera prueba futbolística del Mensana tras la pretemporada intensa que viene realizando.

Los goles los convirtieron Santiago Solari (28m PT y 4m ST) y Adrián Martínez (9m ST).

La formación de Gimnasia y Esgrima vs Racing

César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Estaban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica, fueron los once titulares del Lobo en los primeros cuarenta cinco minutos, donde perdió por 1 a 0.

Mientras que el segundo equipo cayó por 2 a 0 y formó con: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Gerónimo Patritti y Franco Saavedra; Nahuel Barboza y Julián Ceballos; Luciano Cingolani, Santiago Rodríguez y Blas Armoa; Valentino Simoni. Luego ingresaron Ismael Cortez, David Martini, Martín Úbeda, Julián Moya, Nicolás Romano y Brian Andrada.

Racing formó con: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari y Adrián Martínez.

El segundo partido amistoso del equipo del Parque será ante Argentinos Juniors el próximo miércoles 15 de julio en el Predio CEFFA, también por la mañana. El regreso a Mendoza será ese mismo día por la tarde.

Los amistosos frente a Racing y Argentinos Juniors serán las últimas pruebas de los dirigidos por Darío Franco, para comenzar a delinear el equipo con el que buscará ser protagonista en el Torneo Clausura de la Primera División.

Nicolás Ferreyra no viajó a Buenos Aires

Son 31 los jugadores que componen la delegación del equipo que dirige Darío Franco. La novedad fue la ausencia del delantero Nicolás Ferreyra, quien no es tenido en cuenta por el entrenador y se quedó en Mendoza.

Gimnasia y Esgrima volverá a la actividad oficial jugando ante Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura, el próximo viernes 24 de julio a las 16.45, en el estadio Víctor Legrotaglie.

El plantel de Gimnasia y Esgrima que está en Buenos Aires

Arqueros

  • César Rigamonti
  • Lautaro Petruchi
  • Santiago Roggero

Defensores

  • Diego Mondino
  • Ezequiel Muñoz
  • Gerónimo Patritti
  • Imanol González
  • Lautaro Carrera
  • Luciano Paredes
  • Juan Franco
  • Ismael Cortez
  • Matías Recalde
  • Franco Saavedra
  • David Martini

Volantes

  • Fermín Antonini
  • Tomás O'Connor
  • Martín Úbeda
  • Nahuel Barboza
  • Esteban Fernández
  • Ulises Sánchez
  • Facundo Lencioni
  • Julián Ceballos
  • Brian Andrada
  • Julián Moya

Delanteros

  • Luciano Cingolani
  • Nicolás Romano
  • Ignacio Sabatini
  • Blas Armoa
  • Santiago Rodríguez
  • Valentino Simoni
  • Agustín Módica

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