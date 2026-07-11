Gimnasia y Esgrima cayó ante Racing en su primer amistoso de pretemporada

La formación de Gimnasia y Esgrima vs Racing

César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Estaban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica, fueron los once titulares del Lobo en los primeros cuarenta cinco minutos, donde perdió por 1 a 0.

Mientras que el segundo equipo cayó por 2 a 0 y formó con: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Gerónimo Patritti y Franco Saavedra; Nahuel Barboza y Julián Ceballos; Luciano Cingolani, Santiago Rodríguez y Blas Armoa; Valentino Simoni. Luego ingresaron Ismael Cortez, David Martini, Martín Úbeda, Julián Moya, Nicolás Romano y Brian Andrada.

Racing formó con: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari y Adrián Martínez.

El segundo partido amistoso del equipo del Parque será ante Argentinos Juniors el próximo miércoles 15 de julio en el Predio CEFFA, también por la mañana. El regreso a Mendoza será ese mismo día por la tarde.

Los amistosos frente a Racing y Argentinos Juniors serán las últimas pruebas de los dirigidos por Darío Franco, para comenzar a delinear el equipo con el que buscará ser protagonista en el Torneo Clausura de la Primera División.

Nicolás Ferreyra no viajó a Buenos Aires

Son 31 los jugadores que componen la delegación del equipo que dirige Darío Franco. La novedad fue la ausencia del delantero Nicolás Ferreyra, quien no es tenido en cuenta por el entrenador y se quedó en Mendoza.

Gimnasia y Esgrima volverá a la actividad oficial jugando ante Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura, el próximo viernes 24 de julio a las 16.45, en el estadio Víctor Legrotaglie.

El plantel de Gimnasia y Esgrima que está en Buenos Aires

Arqueros

César Rigamonti

Lautaro Petruchi

Santiago Roggero

Defensores

Diego Mondino

Ezequiel Muñoz

Gerónimo Patritti

Imanol González

Lautaro Carrera

Luciano Paredes

Juan Franco

Ismael Cortez

Matías Recalde

Franco Saavedra

David Martini

Volantes

Fermín Antonini

Tomás O'Connor

Martín Úbeda

Nahuel Barboza

Esteban Fernández

Ulises Sánchez

Facundo Lencioni

Julián Ceballos

Brian Andrada

Julián Moya

Delanteros