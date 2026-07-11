Intentó defender al perro de su abuela de 4 pitbulls: terminó todo mal para ella

Un violento episodio con animales generó conmoción en la provincia de Santiago del Estero, donde cuatro perros atacaron a una mascota familiar y lesionaron a una mujer. El hecho sucedió en una vivienda de la localidad de Herrera, departamento Avellaneda. La víctima intervino para salvar al perro de su abuela y sufrió mordeduras en el cuerpo.
La policía de la Comisaría Comunitaria 19 acudió a una propiedad de la avenida Tucumán, en el barrio 4, tras recibir el alerta vecinal. En el lugar, los uniformados dialogaron con la afectada, una ciudadana de 24 años. La damnificada explicó la secuencia del ataque dentro del terreno habitado por su pariente anciana.
Cuatro pitbulls sueltos
De acuerdo con el relato de la joven ante los oficiales, los canes pertenecen a un vecino de la zona. Los animales ingresaron sin control al predio particular y agredieron de forma directa a la mascota de la casa. El peligro acechó a la mujer mayor, quien eludió la agresión por escaso margen.
La nieta observó la violencia de la situación y buscó auxilio para el damnificado de cuatro patas. Al interponerse entre los atacantes y la víctima, los grandes ejemplares arremetieron contra ella. Los dientes de los invasores causaron heridas en la joven antes de que culminara la agresión general.
Acciones judiciales por el perro
Las autoridades locales informaron el inicio de actuaciones legales por el caso. El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Añatuya tomó las riendas de la investigación. La fiscalía de turno ordenó diversas medidas preventivas con el fin de determinar las responsabilidades del propietario de los canes.
El can agredido sobrevivió a las mordeduras y quedó bajo asistencia de sus dueños. Los residentes del barrio manifestaron una honda preocupación por la circulación de animales peligrosos en la vía pública. Los investigadores buscan asegurar el perímetro para evitar que ocurran eventos similares en el futuro cercano.