Intentó defender al perro de su abuela de 4 pitbulls: terminó todo mal para ella

La policía tuvo que intervenir tras el salvaje ataque al perro.

La nieta observó la violencia de la situación y buscó auxilio para el damnificado de cuatro patas. Al interponerse entre los atacantes y la víctima, los grandes ejemplares arremetieron contra ella. Los dientes de los invasores causaron heridas en la joven antes de que culminara la agresión general.

Acciones judiciales por el perro

Las autoridades locales informaron el inicio de actuaciones legales por el caso. El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Añatuya tomó las riendas de la investigación. La fiscalía de turno ordenó diversas medidas preventivas con el fin de determinar las responsabilidades del propietario de los canes.

El can agredido sobrevivió a las mordeduras y quedó bajo asistencia de sus dueños. Los residentes del barrio manifestaron una honda preocupación por la circulación de animales peligrosos en la vía pública. Los investigadores buscan asegurar el perímetro para evitar que ocurran eventos similares en el futuro cercano.