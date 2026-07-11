Una mendocina es camionera en Canadá y quiere volver con su motorhome a Godoy Cruz tras 49 años

En casi tres décadas al volante acumuló alrededor de 3,5 millones de millas recorridas, una cifra que resume la dimensión de su experiencia en las rutas. Sin embargo, asegura que el trabajo es también la herramienta que le permite concretar aquello que más disfruta.

Su forma de vivir tiene una lógica muy particular: trabaja de manera intensa durante 2 años, ahorra y luego se toma largos períodos para viajar y conocer nuevos lugares.

Además del camión con el que trabaja, tiene un antiguo colectivo escolar convertido en motorhome. Lo bautizó "La Nena", un nombre que, según contó, está relacionado con un sueño muy especial que espera concretar dentro de pocos meses.

El gran viaje pendiente

Ese sueño tiene un destino claro: Mendoza.

Patricia planea comenzar en febrero el viaje más importante de su vida, atravesando el continente por tierra hasta llegar a la provincia donde nació y de la que solo conserva recuerdos contados por su familia.

Es hija de Margarita Albornoz y Lucio Guzmán. Fue mamá soltera y dedicó gran parte de su vida a criar a sus hijos. Ahora que ellos ya son adultos, siente que llegó el momento de empezar a cumplir las metas que postergó durante años.

Entre ellas aparece una por encima de todas, que es la de volver a la tierra donde nació después de casi 5 décadas de ausencia.

Un Mundial, un sueño cumplido y una inesperada sorpresa

Viajar a Kansas para ver a la Selección en el Mundial 2026 también era una cuenta pendiente. Patricia intentó varias veces conseguir entradas a través del sitio oficial, pero no tuvo suerte.

La oportunidad apareció cuando estaba trabajando. Mientras realizaba un viaje para entregar una carga y se encontraba en Iowa, encontró un pasaje de avión disponible, reorganizó todo y emprendió viaje para estar presente en el estadio alentando a la Argentina.

Durante la entrevista también contó que comparte muchas de sus experiencias en Instagram, a través de la cuenta @la1vidamia, donde muestra sus recorridos y aventuras. Si bien tiene un canal de YouTube, explicó que este año estuvo tan enfocada en trabajar que prácticamente no subió contenido allí.

Lo más inesperado ocurrió apenas mencionó que no sabía si todavía tenía familiares en Mendoza. Minutos después de la entrevista, comenzaron a aparecer mensajes de mendocinos en su cuenta de Instagram invitándola a visitar la provincia, ofreciéndole ayuda e incluso alojamiento para cuando concrete el viaje que imagina desde hace tantos años.

Después de recorrer millones de millas por América, el destino que más espera conocer otra vez es, justamente, el lugar donde todo empezó.