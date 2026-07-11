"Me pagan hasta con toallas y repasadores": el método de pago que un cafetero acepta en plena crisis

Lejos de rechazar la propuesta, el cafetero acepta el intercambio para "mantener la clientela y asegurar la mercadería del día", contó a Diario UNO con cierta frustración, ya que esa mañana estaba con la rueda de la bici pinchada.

Para salir a vender cada mañana, "Fito" necesita invertir entre 15.000 y 20.000 pesos en insumos. Si un día las ventas vienen flojas, ese dinero se pierde porque el pan y el café sobrantes no pueden volver a ser usados.

La rutina de este cafetero comienza a las 3 de la mañana.

La realidad de este cafetero en Mendoza refleja el esfuerzo de los trabajadores independientes por sostenerse en un contexto sumamente difícil. Una muestra de ello es la rutina de todos los días de Rodolfo.

De 3 de la mañana a doce del mediodía

La jornada de "Fito" empieza muy temprano. Se levanta a las 3:00 de la mañana para preparar las cafeteras y organizar el carro. A las 5:00 compra las tortitas en el cruce de Espejo y Chile, y desde ahí arranca un recorrido fijo que incluye las esquinas de Rivadavia y Patricias, Alem y San Martín, y Garibaldi y San Martín.

Está en la calle hasta pasado el mediodía. Para sumar algo más de plata, trabaja como plomero por las tardes, aunque reconoce que ese empleo depende de que aparezca alguna changa. "Está fea la cuestión, está complicada porque no hay plata", explica Rodolfo al hablar sobre la situación actual del país.