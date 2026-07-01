¿Por qué el café tostado y el torrado son diferentes?

En el supermercado existe una oferta muy amplia de café, de diferentes sabores, en polvo, instantáneo, torrado, tostado, con grano entero, para máquina y en cápsula. Conocer estas diferencias es muy importante.
Comprar un café no es cualquier cosa. En las etiquetas de café se pueden leer diferentes especificaciones y se puede conocer información nutricional, de la fábrica, del proceso, el vencimiento, la forma de uso y los ingredientes que componen al alimento.
Dos de los cafés más conocidos son el tostado y el torrado. No son lo mismo y sus diferencias no son únicamente de precio o sabor.
Diferencias entre café torrado y café tostado: ¿por qué es importante conocerlas?
El café torrado y el tostado tienen diferencias de elaboración, precio, calidad y sabor. Es importante aclarar siempre que, para que un alimento sea procesado y comercializado, tiene que cumplir con requisitos y normas establecidas en los códigos alimentarios correspondientes.
Un café puede ser de mayor o peor calidad, pero si cumple con los reglamentos, es porque es apto para consumo. Esta aclaración es importante porque, en algunos países o partes del mundo, el café torrado no está del todo aprobado, pero en Argentina sí, bajo ciertos parámetros.
Para identificar la calidad y elaboración de un café basta con leer la etiqueta. El café tostado en la lista de ingredientes tiene únicamente uno: café 100%. El café torrado tiene dos ingredientes en la etiqueta: café y azúcar. Esa es justamente la gran diferencia.
El café tostado se elabora secando los granos verdes de café. Los granos son sometidos al calor natural sin ningún aditivo.
El café torrado, a diferencia del tostado, se elabora quemando los granos de café con azúcar o jarabe. Se crea una capa caramelizada alrededor de los granos y, por lo general, se realiza con granos de menor calidad; por eso es más económico.
El café tostado es más puro, por lo tanto más caro, y su sabor es mucho más intenso y natural. El torrado tiene un gusto más amargo y un color brillante.
¿Qué café es mejor para la salud?
También tienen diferencias nutricionales. El café tostado, al ser más puro y natural, es más saludable. Este alimento conserva sus antioxidantes, polifenoles y vitaminas.
El café torrado contiene azúcar quemada, por lo que no es tan saludable y puro como el tostado. Puede causar más inflamación y acidez.