¿Por qué el café tostado y el torrado son diferentes?

Dos de los cafés más conocidos son el tostado y el torrado. No son lo mismo y sus diferencias no son únicamente de precio o sabor.

Diferencias entre café torrado y café tostado: ¿por qué es importante conocerlas?

El café torrado y el tostado tienen diferencias de elaboración, precio, calidad y sabor. Es importante aclarar siempre que, para que un alimento sea procesado y comercializado, tiene que cumplir con requisitos y normas establecidas en los códigos alimentarios correspondientes.

Un café puede ser de mayor o peor calidad, pero si cumple con los reglamentos, es porque es apto para consumo. Esta aclaración es importante porque, en algunos países o partes del mundo, el café torrado no está del todo aprobado, pero en Argentina sí, bajo ciertos parámetros.

El torrado tiene un color más brillante que el tostado.

Para identificar la calidad y elaboración de un café basta con leer la etiqueta. El café tostado en la lista de ingredientes tiene únicamente uno: café 100%. El café torrado tiene dos ingredientes en la etiqueta: café y azúcar. Esa es justamente la gran diferencia.

El café tostado se elabora secando los granos verdes de café. Los granos son sometidos al calor natural sin ningún aditivo.

El café torrado, a diferencia del tostado, se elabora quemando los granos de café con azúcar o jarabe. Se crea una capa caramelizada alrededor de los granos y, por lo general, se realiza con granos de menor calidad; por eso es más económico.

El café tostado es más puro, por lo tanto más caro, y su sabor es mucho más intenso y natural. El torrado tiene un gusto más amargo y un color brillante.

¿Qué café es mejor para la salud?

También tienen diferencias nutricionales. El café tostado, al ser más puro y natural, es más saludable. Este alimento conserva sus antioxidantes, polifenoles y vitaminas.

El café tostado es más puro y sano.

El café torrado contiene azúcar quemada, por lo que no es tan saludable y puro como el tostado. Puede causar más inflamación y acidez.