Mientras aguarda la respuesta de los docentes, el Gobierno mejoró la oferta salarial a otros gremios

El Gobierno continuó este martes con una nueva ronda de paritarias en la que mejoró la oferta salarial a trabajadores de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), de Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia y la Tesorería General de la Provincia.
La propuesta mejorada para el segundo semestre del 2026 consiste en un aumento salarial del 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026.
Esta oferta es la misma que recibió el gremio de los docentes –SUTE-, quien bajó la propuesta a las bases y prometió una respuesta para este miércoles por la tarde.
El Gobierno mejoró la oferta salarial
En este nuevo encuentro paritario, el Gobierno mejoró en un 3% la oferta inicial. La misma consistía en subas no acumulativas del 5% en agosto y el 3% en noviembre, calculadas sobre la base de junio de 2026.
El cuerpo paritario informó que los representantes gremiales recibieron la propuesta y darán una respuesta la próxima semana, luego de la consultarlo con las bases. La misma postura adoptaron los sindicatos de judiciales y Vialidad.
La paritaria de los docentes
La misma oferta salarial que recibieron los gremios este martes es la que el Gobierno acercó a los representantes del SUTE la semana pasada.
El sindicato puso la propuesta a consideración de las bases y este miércoles dará a conocer la decisión que tomaron los docentes y celadores de los distintos departamentos.