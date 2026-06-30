Mientras aguarda la respuesta de los docentes, el Gobierno mejoró la oferta salarial a otros gremios

Docentes y celadores contestarán la propuesta del Gobierno en paritarias este miércoles. Foto: archivo Gobierno de Mendoza

El Gobierno mejoró la oferta salarial

En este nuevo encuentro paritario, el Gobierno mejoró en un 3% la oferta inicial. La misma consistía en subas no acumulativas del 5% en agosto y el 3% en noviembre, calculadas sobre la base de junio de 2026.

El cuerpo paritario informó que los representantes gremiales recibieron la propuesta y darán una respuesta la próxima semana, luego de la consultarlo con las bases. La misma postura adoptaron los sindicatos de judiciales y Vialidad.

La paritaria de los docentes

La misma oferta salarial que recibieron los gremios este martes es la que el Gobierno acercó a los representantes del SUTE la semana pasada.

El sindicato puso la propuesta a consideración de las bases y este miércoles dará a conocer la decisión que tomaron los docentes y celadores de los distintos departamentos.