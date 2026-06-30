Más de 1.000 profesionales rinden esta semana para ingresar a las residencias médicas de Mendoza

El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero.

Montero consideró que la cantidad de inscriptos refleja “la confianza en un modelo formativo de calidad” y destacó que la ampliación de la oferta busca consolidar una política destinada a formar, retener y atraer profesionales para el sistema sanitario provincial.

Cómo será el examen para las residencias médicas

La Resolución 1.193 del Ministerio de Salud y Deportes, publicada este martes en el Boletín Oficial, estableció que el concurso se desarrollará en el Bloque de Aulas BACT II, ubicado en el campus de la UNCuyo.

Para las residencias de primer nivel, la evaluación estará compuesta por 100 preguntas de opción múltiple, con 4 alternativas y una única respuesta correcta. Los profesionales tendrán 4 horas para completar la prueba y podrán alcanzar un máximo de 100 puntos.

En el caso de las residencias de segundo nivel, el examen tendrá 50 preguntas, también con 4 alternativas y una sola opción correcta. La duración será de 2 horas y cada respuesta acertada otorgará 2 puntos, hasta completar un máximo de 100.

El resultado obtenido por cada aspirante constituirá el puntaje de mérito correspondiente a la evaluación de conocimientos.

La imagen muestra a aspirantes a residencias médicas en Mendoza.

Residencias: Mendoza amplió cupos en cuatro especialidades

La normativa también oficializó la incorporación de 6 nuevas plazas a la oferta prevista originalmente para el concurso de ingreso.

El Hospital Español agregó 1 cupo para Tocoginecología y llegó a un total de 2 plazas. La Clínica Santa María incorporó 3 lugares para Clínica Médica, mientras que el Centro Odontológico de Osep sumó 1 residencia de Odontología Preventiva y Social.

Además, el Hospital El Carmen, también perteneciente a Osep, incorporó 1 plaza para la especialidad de Reumatología.

Los cambios fueron solicitados por las sedes formadoras y quedaron formalizados un día antes de la realización del examen.

Acompañamiento en salud mental para especialidades críticas

El Gobierno provincial anunció además que este año se implementará una herramienta de acompañamiento en salud mental para quienes ingresen a especialidades consideradas críticas.

“Más de 450 aspirantes recibirán un programa de acompañamiento en salud mental, con talleres grupales, espacios individuales y equipos interdisciplinarios que los acompañarán”, explicó Montero.

El ministro Rodolfo Montero sostuvo que se trata de una iniciativa inédita dentro del sistema de residencias de Mendoza, destinada a acompañar a los profesionales durante una etapa marcada por una alta exigencia académica, laboral y emocional.