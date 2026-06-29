Kast confirmó que apoyará la Ley Alejandro tras el asesinato en Chile de un niño de familia mendocina

El presidente de Chile, José Antonio Kast.

Kast sostuvo que el crimen de Alejandro no es un hecho aislado y recordó otros casos que conmocionaron a Chile en los últimos años, como los de "Tamara, en Huechuraba; Joaquín, en Rancagua, y Andrés, en San Bernardo".

"Reiteradamente tenemos que sufrir el hecho de tener que comunicar estos asesinatos violentos por parte, a veces, de jóvenes hacia otros jóvenes, ya sea por robar un vehículo o por robarles un celular", manifestó.

Kast aseguró que barajan distintos proyectos desde el Ejecutivo

El presidente señaló que su gobierno ya mantuvo conversaciones con parlamentarios que impulsan proyectos vinculados con este tipo de delitos y confirmó que su gabinete trabaja en distintas alternativas con los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, y Seguridad e Interior.

Según explicó, una vez que regrese de la gira oficial que iniciará por Paraguay y Uruguay espera concretar el encuentro con las familias de las víctimas.

"Esperamos que ya a mi regreso de esta gira, que comienza, podamos tener la posibilidad de acoger a las familias y conversar con ellas", indicó.

Kast recordó además que la preocupación por los delitos cometidos por menores viene desde hace varios años y señaló que, durante la campaña presidencial de 2021, ya había mantenido reuniones con agrupaciones de familiares de víctimas de homicidios y otros delitos violentos.

"Lamentablemente no habíamos tenido hasta ahora conciencia total en el parlamento de que vamos a una legislación que enfrente esta nueva situación, que a todos nos tiene golpeados", sostuvo.

El mandatario también advirtió sobre el crecimiento del crimen organizado y afirmó que una de las principales preocupaciones del Ejecutivo es que adolescentes sean utilizados por bandas delictivas para cometer delitos.

"Tememos que nuestros Jóvenes sean instrumentalizados por el crimen organizado y sean herramientas del delito", expresó.

En ese sentido, señaló que las medidas que prepara no estarán enfocadas únicamente en endurecer las sanciones, sino también en fortalecer los procesos de rehabilitación y mejorar los mecanismos de acompañamiento dentro de los establecimientos educacionales.

Kast vinculó esa discusión con la tramitación de la ley de Escuelas Protegidas y aseguró que muchos establecimientos educativos se han convertido en espacios donde también se vulneran los derechos de los estudiantes.

"Estamos enfocados en eso y esperamos dentro de las próximas semanas o meses tener buenas noticias también en esa línea", afirmó.

Cómo ocurrió el crimen de Alejandro Águila

El ataque ocurrió luego de que una banda delictiva cometiera una serie de robos en la comuna chilena de San Bernardo.

Según estableció la investigación, el primer golpe fue en una estación de servicio Shell, donde los delincuentes le sustrajeron el auto a un cliente y amenazaron a un empleado. Poco después interceptaron a un peatón que resultó ser un carabinero que estaba de franco. Durante ese asalto, el efectivo sufrió una fractura de clavícula y lesiones en el rostro.

Tras esos hechos, los acusados llegaron hasta un semáforo donde estaba detenido el Peugeot rojo en el que viajaba Alejandro, de 12 años, junto a su padre -oriundo de Mendoza- y una tía. La familia regresaba desde Argentina después de haber pasado el Día del Padre.

Los asaltantes obligaron a los tres ocupantes a bajar del vehículo mediante golpes y amenazas con armas blancas. En ese momento, Alejandro descendió del auto, pero quedó sujeto por el cinturón de seguridad.

De acuerdo con la investigación, uno de los delincuentes aceleró la marcha mientras el niño seguía atrapado, por lo que fue arrastrado durante casi 3 kilómetros y murió como consecuencia de las graves heridas sufridas.

La fiscalía sostiene que los acusados advirtieron lo que ocurría

Uno de los aspectos que busca esclarecer la investigación es si los integrantes de la banda fueron conscientes de que Alejandro era arrastrado durante la fuga.

El fiscal Leonardo Tapia afirmó que los testimonios del padre y de la tía del niño, sumados a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, indican que los imputados pudieron advertir lo que estaba sucediendo.

Según explicó, pese a los pedidos desesperados de los familiares para que detuvieran el vehículo, los acusados continuaron la fuga sin modificar su accionar.

El funeral de Alejandro fue muy conmovedor.

En la misma línea, la fiscal subrogante Paulina Díaz sostuvo que las grabaciones muestran que los delincuentes "eran capaces de visualizar la situación en que se encontraba la víctima" y, aun así, siguieron adelante.

Para el Ministerio Público, ese comportamiento demuestra que todos actuaban bajo un mismo plan delictivo, razón por la cual fueron imputados por el delito de robo con homicidio.

Las pruebas reunidas por la investigación

La causa reúne distintos elementos que, según la fiscalía, comprometen a los 6 detenidos. Entre ellos figuran las imágenes de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el recorrido de los 2 vehículos utilizados durante la seguidilla de robos.

A esa evidencia se suman los reconocimientos realizados por las víctimas y las huellas dactilares levantadas en los autos recuperados.

Con esas pruebas, el Ministerio Público considera acreditada la participación de los 6 sospechosos en el tour delictivo que culminó con la muerte de Alejandro Águila, aunque la investigación continúa para reconstruir por completo la secuencia de los hechos.