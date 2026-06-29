Noruega construye el primer túnel del mundo que permitirá que barcos pasen por arriba de la montaña

En uno de los lugares donde el mar es más indomable, Noruega está desafiando a la naturaleza con una infraestructura única e impresionante. Se trata de un túnel especialmente diseñado para el paso de barcos.
Esta infraestructura se llama Stad Ship Tunnel (Túnel Marítimo de Stad) y consiste en la construcción del primer túnel marítimo a escala real diseñado para que barcos de gran tamaño atraviesen una montaña de lado a lado.
Noruega construye el primer túnel para barcos del mundo
El túnel atravesará una de las zonas más estrechas de la península de Stad, entre Vanylvsfjorden, al norte, y Moldefjorden, al sur. Gracias a que los barcos estarán protegidos de los fuertes vientos y del oleaje, podrá utilizarse en casi cualquier condición meteorológica.
La infraestructura tendrá un costo aproximado de 2.000 millones de coronas noruegas (unos 235 millones de dólares). Este túnel además de mejorar significativamente la seguridad de la navegación, contribuirá a trasladar parte del transporte de las carreteras al mar, impulsará el turismo internacional y favorecerá a la industria pesquera y otros sectores económicos.
Así será el primer túnel marítimo del planeta
Este túnel tendrá 1,7 kilómetros de longitud (2.200 metros de extremo a extremo de la estructura), 50 metros de altura y 36 metros de ancho, dimensiones que permitirán el paso seguro de barcos del tamaño de los que operan en las líneas costeras Hurtigruten y Kystruten, evitando uno de los tramos marítimos más peligrosos: el mar de Stadhavet.
El diseño de las entradas del túnel se centra en integrar el paisaje natural y cultural circundante con la gran escala del túnel. El paisaje cultural de la zona está dominado por característicos muros de piedra que forman líneas definidas en el bosque cultivado. Los muros de piedra apilada crean suaves líneas horizontales, ofreciendo una agradable impresión visual al mimetizarse con el entorno natural.