¿Qué va a pasar con las clases ante el frío polar y las bajas temperaturas?

De hecho, desde el organismo educativo señalaron que van a esperar las actualizaciones de los pronósticos y a analizar la situación según lo que vaya a indicar o recomendar Defensa Civil. En otras palabras, por el momento habrá clases, pero la situación puede cambiar.

Se espera que este miércoles nieve en el llano y haya frío polar. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El frente frío: los días de menor temperatura

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que este miércoles nieve en cordillera, pero también en sectores del llano, por lo que muchos jardines de casas del Gran Mendoza podrían amanecer o volver blancos en el transcurso del primer día de julio. De hecho, se espera que la máxima sea de 5 grados.

En tanto, el jueves 2 se espera una máxima de 2 grados en la ciudad de Mendoza y más baja en otros departamentos. Para el viernes 3 de julio, según el pronóstico del tiempo, habrá un ascenso de temperatura en Mendoza, pero con una máxima que apenas llegará a los 5 grados, mientras que el sábado subiría a 7, según algunos modelos.