Comenzó como un rumor que decía que las clases se iban a suspender debido al frío polar que ingresa esta semana a Mendoza y que hará que la temperatura no supere los 6 grados en la ciudad de Mendoza, mientras que algunos departamentos tendrán máximas bajo cero. Incluso, se llegó a decir que se podían adelantar las vacaciones de invierno. Ante esto, la Dirección General de Escuelas salió a dar una respuesta.
Esta semana, un fenómeno de frío polar hará que el Gran Mendoza tenga máximas de 6 grados el miércoles 1 de julio y de 3 o 4 grados durante el jueves 2 de julio. El viernes 3, el panorama apenas mejoraría. En algunos departamentos como Malargüe y los del Valle de Uco, la situación sería más helada. Incluso, podría nevar en el llano este miércoles. Todo esto, puso las clases en la mira de muchas familias que esperan saber qué ocurrirá con las clases en las escuelas de sus hijos.
¿Qué va a pasar con las clases ante el frío polar y las bajas temperaturas?
Ante los rumores, la Dirección General de Escuelas de Mendoza salió a aclarar cuál es la situación real. En ese sentido, explicaron que los rumores son solo eso y que por ahora no se ha tomado ninguna definición sobre una posible suspensión de clases.
De hecho, desde el organismo educativo señalaron que van a esperar las actualizaciones de los pronósticos y a analizar la situación según lo que vaya a indicar o recomendar Defensa Civil. En otras palabras, por el momento habrá clases, pero la situación puede cambiar.
El frente frío: los días de menor temperatura
Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que este miércoles nieve en cordillera, pero también en sectores del llano, por lo que muchos jardines de casas del Gran Mendoza podrían amanecer o volver blancos en el transcurso del primer día de julio. De hecho, se espera que la máxima sea de 5 grados.
En tanto, el jueves 2 se espera una máxima de 2 grados en la ciudad de Mendoza y más baja en otros departamentos. Para el viernes 3 de julio, según el pronóstico del tiempo, habrá un ascenso de temperatura en Mendoza, pero con una máxima que apenas llegará a los 5 grados, mientras que el sábado subiría a 7, según algunos modelos.